Ágfalva képviselő-testülete elfogadta a 2019. évi költségvetést. A 313,5 millió forint fedezi az éves kiadásokat, s korszerűsítésre is jut belőle. Az útépítő közösség is előrelépett: az önkormányzat adók módjára hajthatja be az önrészt nem fizetőktől az összeget.