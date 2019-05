Kosztkáné Vránich Rozália harminc éven át dolgozott a Soproni Ruhagyár tervezőjeként. Modelljeit nemcsak itthon, külföldön is viselték, gyakran szerepelt a legendás Ez a Divat magazin oldalain is. Nyugdíjasként is alkot; hol viselettörténeti sorozatot készít babákra, hol a höveji csipkékhez tervez blúzt.