Már tízezren látták Mosonmagyaróváron a Munkácsy-képeket

Tegnap Árvay István mosonmagyaróvári polgármester és Székely Zoltán múzeumigazgató köszöntötte a Munkácsy-kiállítás tízezredik látogatóját a Cselley-házban: Barótiné Nemes Edina édesanyja, anyósa és férje társaságában ér- kezett.

A legnagyobb magángyűjteményű Munkácsy-kollekciót fogadja Mosonmagyaróvár december óta. A tárlat ötvennyolc alkotása a festőművész kézjegyét őrzi, kettő pedig ró­la készült portré. A Hansági Múzeum a kiállításhoz kapcsolódóan több programot is szervezett már nagy sikerrel, melyeknek köszönhetően még inkább megismerhetjük a mester munkásságát, egyes alkotásait.

Pákh Imre magyar–amerikai műgyűjtő páratlan Munkácsy-kollekciójára óriási az érdeklődés. Így tegnap Árvay István mosonmagyaróvári polgármester és Székely Zoltán múzeumigazgató köszöntötte a tízezredik látogatót, Barótiné Nemes Edinát, akinek ajándékot adtak át az alkalomból.

– Már a kiállítás nyitása óta terveztem a férjemmel, hogy megtekintjük a képeket. A nagyobb gyermekeim már jártak a tárlaton iskolai keretek között. Munkácsy alkotásai a magyar kultúrához hozzátartoznak – hangsúlyozta érdeklődésünkre Barótiné Nemes Edina, akit férje mellett édesanyja és anyósa is elkísért. Mint elmondta, meglepődve fogadta a hírt, hogy ő lehetett a tízezredik látogató, ahogy azt is, hogy már ilyen sokan megtekintették a kiállítást.

A városvezető is örömét fejezte ki, hogy a Munkácsy-képek a Cselley-házba már ilyen szépszámú látogatót vonzottak Mosonmagyaróvár hatvan-hetven kilométeres körzetéből.

Székely Zoltán tájékoztatása szerint a március 8-i záráshoz közeledve mindennap telt házas a kiállítás. Egymást váltják a csoportok, akik Szlovákiából is érkeznek, Ausztriából főként egyéni vendégeket fogadnak.

A nagy sikerre való tekintettel zárásként újból elkészítik azt a menüsort, melyet a Krisztus Pilátus előtt című kép 1881-es párizsi bemutatója utáni banketten kínáltak. Ahogy erre, úgy a március elsejei kurátori tárlatvezetésre is valamennyi jegy elkelt.