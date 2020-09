Időben indulj! Már a hőmérőzésre készülnek az iskolák Győr-Moson-Sopron megyében

Egyre leterheltebbek a régió pedagógusai, főként azokban az iskolákban, ahol hibrid oktatás zajlik. A következő nagy feladat október 1-jétől a reggeli hőmérőzés megoldása lesz, erre is készülnek az intézmények.

A tankerület rendszeresen tart online igazgatói értekezleteket, ahol az aktuális változásokról, helyzetekről, esetleges problémákról beszélnek. A következő nagy feladatuk az lesz az intézményvezetőknek, hogy az állami fenntartású iskolák, óvodák vezetői átvegyék a tankerületekbe eljuttatott érintésmentes lázmérőket és kitalálják, hogyan oldják meg a reggeli beléptetési procedúrát.

60 diákra egy eszköz

– Októberben jellemzően már sokkal hidegebb szokott lenni, gyakoriak a ködös, esős reggelek – mondja Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, a Révai-gimnázium igazgatója arra a kérdésünkre, hogyan készülnek az elsejei kötelező hőmérőzésre. – A Révaiba 800 diák jár, mi körülbelül 15 érintésmentes eszközt fogunk kapni, ez azt jelenti, hogy minden hatvan diákra jut egy eszköz. Hogy mennyire lesz gyors a bejutás az iskolába, egyelőre nem tudjuk, az biztos, hogy nem szeretnénk, hogy az esőben, hidegben sokáig kelljen bárkinek is várakoznia. Megpróbálunk minden kollégát arányosan bevonni ebbe a procedúrába.

Rugalmasság és megértés

A Révai igazgatója elmondta azt is, hogy az eljárásrend kialakításánál az intézményvezetők számíthatnak egymásra, megbeszélik a tapasztalataikat. A gyerekektől, szülőktől is azt várják, hogy megértően és rugalmasan állnak majd az új szabályozáshoz, ami tőlük is áldozatot követel. Október elsejétől korábban kell, legalábbis érdemes elindulni reggel, hogy az első tanóra előtt bejuthasson mindenki az épületbe.

Szeptemberben minden megyei intézményben normál oktatással kezdődött az év, attól az egy-két kivételtől eltekintve, melyekről a Kisalföld is hírt adott. Az azóta eltelt bő három hét alatt szinte mindegyik oktatási intézményben megjelent a Covid-vírus, komplett osztályok, tanárok vannak karanténban.

Amikor a tanár van karanténban

– Néhány iskola teljesen bezárt és áttértek a digitális oktatásra, mert olyan mértékű volt a fertőzöttek száma – mondja Horváth Péter. – Vannak olyan iskolák is, mint például a Révai, ahol egy-egy osztály van karanténban, van pozitív tesztes tanár is, így mi átálltunk a hibrid oktatásra. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy adott esetben a karanténban lévő tanár otthonról jelentkezik be videókapcsolattal a tanteremben ülő osztályhoz. Ilyenkor a fizikailag jelen lévő tanárok közül valaki mindig ránéz az osztályra, de alapvetően a vetítővászon előtt ülve tanulnak, haladnak az anyaggal. Van olyan tanárkolléga, aki a tanteremből élő videót közvetít azoknak a diákoknak, akik otthon vannak karanténban. A táppénzen lévő, beteg kollégák helyettesítése egyre nagyobb feladatot ró a dolgozó pedagógusokra, akik napról napra egyre leterheltebbek.

Fokozott figyelem kell

További kérdéseket vet fel a karanténból visszatérő osztályok sorsa is, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke azt mondta, a visszaengedés folyamata sem egyszerű feladat.

– Azt a határozatot, amivel felmentenek valakit a hatósági karantén alól, az érintett kapja meg, az iskola nem. Így erre is oda kell figyelni. Számomra külön kérdéses lesz az a szituáció, amikor a visszatérő osztályban újfent megjelenik egy fertőzött diák és az egész osztálynak ismét karanténba kell vonulnia – zárta Horváth Péter.