A vendéglátást is fertőzi a vírus, több étterem bezár

Távolabbra helyezett asztalok, utcai várakozás, házhoz szállítás, bezárás. Az éttermek is igyekeznek alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez.

Megyénk vendéglátóhelyei gyorsan elkezdtek reagálni a veszélyhelyzetre. Volt, ahol teljesen megszüntették az ételek helyben fogyasztását, máshol egy asztalhoz csak egy vendéget engedtek leülni. A győri Komédiás étterem tulajdonosa, Vargáné Salakta Nárcisz a jelen helyzetben azt tartotta a felelős döntésnek, hogy a járvány megfékezésének érdekében bezárjanak, ezért szerdától nem nyitottak ki. A kiszállításos rendszerbe nem akartak belépni, mert most jobb, ha mindenki otthon marad. A tulajdonos elmondta, hogy a január-február minden vendéglátóhely életében kisebb forgalmú, ilyenkor az év végi pluszbevételeiket élik fel. Most nem a bevételeket, hanem munkatársaik és saját családjaik biztonságát kell elsősorban szem előtt tartaniuk.

A győri Soup4You naponta átlag 300–500 adag ételt készít, amit a legtöbben elvitelre kérnek, de sokan fogyasztottak helyben is. Kovács László tulajdonos elmondta, szombat óta ezt megszüntették, ami nyilván forgalomkieséssel jár majd, de jelen helyzetben nem ezt, hanem munkatársai és vendégei biztonságát tartja szem előtt. Kiszállításban egyelőre ő sem gondolkodik, azon viszont igen, hogy ha az élet úgy hozza, akkor bezárnak. Erről már munkatársaival is egyeztetett, akiknek nem kell attól tartaniuk, hogy bevétel nélkül maradnak, ugyanis mind az öten a teljes fizetésüket megkapják.

Esténként megtöltötték a Sörpatikát a győriek és a turisták, de amióta csak délután 3-ig lehetnek nyitva, nagyon visszaesett a forgalom. Ezért Lőrincz Károly tulajdonos úgy döntött, mától ők is bezárnak. „Bízom abban – mondta –, hogy az állami segítség elég lesz a túléléshez, de most azt tartom a legfontosabbnak, hogy mindenki az egészsége védelméért, immunrendszerének erősítéséért tegye meg a legtöbbet, amit tud.”

A mosonmagyaróvári Várkert Kávézó és a hegyeshalmi Stettni Klub tulajdonosának, Molnár Tamásnak is meg kellett hoznia a szomorú döntést. A hét elején mindkét éttermét bezárta. Korábban megtette azt az óvintézkedést, hogy ritkították az asztalokat. Egy napig működtek úgy, hogy bezártak 15 órakor, de azt tapasztalta, hogy erre nem volt igény. Egy munkatársát sem bocsátotta el. „Amint indulni lehet, újra ezzel a csapattal szeretném fogadni a vendégeket” – mondta.

Sopronban is hasonló a helyzet. Ahogy arról már beszámoltunk, az Erhardt Étterem és Panzió múlt szombaton jelentette be, hogy a korlátozások feloldásáig nem nyitják ki családi vállalkozásukat. A Perkovátz-ház egy nappal később, 15-én zárt be, és valószínű, hogy további bezárásokra is számítani kell.

„Úgy döntöttünk, nem akarjuk kockáztatni munkatársaink és vendégeink egészségét” – mondta Perkovátz Tamás, aki kiemelte, hogy 28 éves működésük a csapat érdeme és senkit sem fog elbocsátani. A rendkívüli helyzet terhét azonban nemcsak a tulajdonosnak, hanem a munkatársaknak is vállalni kell – fogalmazott.