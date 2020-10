Mutatjuk Győr-Moson-Sopron megye legdurvább gyorshajtásait

A kisalfold.hu beszámoltunk róla, hogy október 9-én a rendőröknek azért kellett intézkedniük, mert Győrben a 81-es számú főúton – az Ipar utcai körgeometriás csomópont felől, a Zöld utca irányába – a megengedett 50 helyett, 102 km/órával közlekedett valaki. Megkérdeztük, hogy az elmúlt években mennyire voltak jellemzők megyénkben az ehhez hasonló esetek.

A baleseti statisztikák szerint a közlekedési balesetek egyik legfőbb oka a gyorshajtás, amely számos esetben vezet tragédiához. Győr-Moson-Sopron megyében a személyi sérüléses baleseteket tekintve jelenleg ez az első helyen álló baleseti ok – tudtuk meg a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányságtól.

Az elmúlt évekből – 2018-tól napjainkig – , is akad sajnos számos példa, hogy egyes sofőrök jelentősen túllépték a megengedett sebességet. Nem egyszer fordult elő, hogy a megengedett sebesség duplájával, vagy akár közel háromszorosával is száguldoztak az utakon.

Lakott területen is beletaposnak a gázba

Sajnálatos módon a tapasztalatok azt mutatják, hogy belterületen és külterületen is jelen van a gyorshajtás – emelte ki a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság, amit az alábbi példák is jól szemléltetnek:

2018. április 1. sz. főút 90 km/helyett, 189 km/h-val közlekedett.

2018. április 85. sz. főút 90 km/h helyett, 175 km/h-val közlekedett.

2018. május Győr, Bisinger híd 50 km/h helyett, 130 km/h-val közlekedett.

2018. május Győr, Szent István út 50 km/h helyett, 109 km/h-val közlekedett.

2018. szeptember. 84. számú főút 90 km/h helyett, 190 km/h-val közlekedett.

2019. január Veszprémvarsány belterületén 50 km/h helyett 123 km/h-val közlekedett.

2019. február Sopron belterületén 50 km/h helyett 120 km/h-val közlekedett.

2019. május M1 autópálya 130 km/h helyett, 220 km/h-val közlekedett.

2019. június. Sopron belterületén 50 km/h helyett 126 km/h-val közlekedett.

2019. június. Lövő belterületén 50 km/h helyett 129 km/h-val közlekedett.

2020. január Győr, Széchenyi híd 50 km/h helyett, 117 km/h-val közlekedett.

2020. június. Jánossomorja belterületén 50 km/h helyett 120 km/h-val közlekedett.

2020. június Győr, Széchenyi híd 50 km/helyett, 109 km/h-val közlekedett.

Gyorshajtókkal az év minden hónapjában találkoznak

Mindezek és mellettük a kisebb sebességtúllépések is azt mutatják, hogy nincs kimondottan olyan időszak, amikor magasabb számban fordulnak elő a gyorshajtók a megyében – közölték.

Azért, hogy minél hatékonyabban lépjenek fel a gyorshajtókkal szemben, többféle sebességmérő eszközt is alkalmaznak. Ezek lehetnek telepített, illetve mobil eszközök is, de több olyat is használnak, amelyek akár mozgó járműből is képesek sebességet mérni.

Ha kell, gyakrabban mérnek

A megyei rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya folyamatosan elemzi azokat a helyszíni adatokat, amelyek ott keletkeztek, ahol egy-egy időszakban megemelkedtek a baleseti számok. Amennyiben azt állapítják meg, hogy a balesetek többségének az oka a sebesség nem megfelelő alkalmazása, akkor azokra a helyszínekre kiemelt figyelmet fordítanak, és gyakrabban mérik a közlekedők sebességét mozgó sebességellenőrző berendezéssel.

Kiemelték, a rendőrség célja továbbra sem a bírságok kiszabása, hanem az életveszélyes helyzetek megelőzése, a szabályszegők közlekedésből való kiszűrése és a balesetek megelőzése. Hozzátették: az utak biztonságáért, a balesetek elkerüléséért a legtöbbet maguk a közlekedők tehetnek azzal, hogy a szabályokat betartva, egymásra odafigyelve vesznek részt a közlekedésben.