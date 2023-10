Az idei francia pontvadászatból eddig két forduló ment le, a Villeneuve d’Ascq előbb a Tarbes otthonában nyert 74–50-re, majd a hazai környezetben a Lattes Montpellier-t verte 82–57-re.

A két csapat eddig kétszer találkozott egymással, a 2014/15-ös Európa-kupa-sorozatban mindkét alkalommal a franciák győztek: Győrben 79–78-ra, Franciaországban 82–59-re. Török Ágnes az egyedüli, aki azokon a mérkőzéseken játszott, az első 4, a másodikon 10 percet játszott, kosarat nem szerzett.

Cziczás László vezetőedző így nyilatkozott a várakozásairól: „Belecsöppenünk egy másik, egy új világba. Az Euroligában más a játékosok fizikális szintje, technikai tudása, kicsit más kávéház lesz, mint a magyar bajnokság. Olyan ellenféllel kezdünk, mely kiváló fizikumú játékosokból áll. Nehéz összecsapásra számítok, akkor tudunk jó meccset játszani, ha mindenki, aki a pályára lép, tudása legjavát nyújtja. Diamond Miller kivételével mindenki itt van, mindenki rendben van, teljes kerettel tudunk utazni, és izgatottan várjuk a rajtot.”

Dubei Debóra sem számít könnyű meccsre: „Azt tudni kell, hogy a Villeneuve nagyon fizikális csapat, és eleve a francia bajnokság is fizikális, gyors játékot képvisel. Nem volt sok időnk felkészülni, hiszen múlt szombaton játszottuk az első magyar bajnokit, így két edzéssel és videózással a hátunk mögött utazunk Franciaországba, ahol tudunk majd még edzeni. Személy szerint nagyon örülök, hogy egy francia együttessel kezdünk, nem pedig egy klasszis csapat ellen, mint a Prága vagy egy török ellenfél. Bízom abban, hogy nagyon jó formát mutatunk, és azt is remélem, hogy az első meccsen már az első győzelmünket is be tudjuk húzni."

Destiny Slocum izgatottan várja a találkozót: „Sokat tanultunk a felkészülési időszakból, pont erre van ez az egész, hogy megtapasztaljuk, mik az erősségeink és min kell még dolgozni. Szerintem mi ezt jól csináltuk, meccsről meccsre fejlődtünk. A Villeneuve ellen jól akarjuk kezdeni az Euroliga menetelésünket, de Franciaországban játszani igazán komoly feladat. A legfontosabb az lesz, hogy a saját játékunkat játsszuk.”