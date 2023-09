Vasas Akadémia–SERCO UNI Győr 49–88 (13–22, 15–21, 9–14, 12–31)

Budapest, NB I-es női mérkőzés. V.: Lengyel, Sörlei, Gruber.

Vasas Akadémia: Taylor 2, PLENTOVICH 3, Gelei 6, Jáhni 2, Salamon 4. Cs.: Madár E. 4, Tóth O. 5, Boros 3, SZERENCSÉS 14, Madár K. 2, Kádár 4, Villányi. Edző: Milos Pavlovic.

SERCO UNI Győr: Slocum 5, Dubei 9/3, Bach 9/3, Gyöngyösi 3/3, ANIGWE 8. Cs.: GOREE 18/6, DOMBAI 10, Ruff-Nagy D. 6, TÖRÖK Á. 11/3, Molnár 3, Küllős, Hegedűs 6. Edző: Cziczás László.

Úgy kezdődött a találkozó, ahogyan a nyári felkészülési meccsek is alakultak: kiegyenlített első percek után a hazaiaknál volt az előny (6–5), ám ekkor egy 7–0-ás rohammal sikerült kicsit ellépniük a győrieknek. A Vasas próbált tapadni, de a szakasz végét sikerült megnyomni, és 16–13-as vezetésénél a játékrészt 6–0-ás rohammal zárta le az UNI Győr. A második tíz percet remekül nyitották a zöld-fehérej, 9–0 után szerezte első kosarát a hazai alakulat. A folytatásban sem engedtek a figyelemből Dombaiék, a 15. percben már több mint 20 pont volt a különbség (18–39). Ekkor viszont a Vasas pillanatai következtek, egy 10–0-val felzárkóztak, de a nagyszünetben így is megnyugtató volt a vendégvezetés (28–43).

A második félidőben sokban nem változott a játék képe, magabiztosan őrizte Cziczás László együttese az előnyét, mely a 15–18 pont között mozgott, de a zárónegyed előtt megint volt egy nagyobb futás, melynek köszönhetően az utolsó negyedet 20 pontos vezetésről várta a SERCO UNI Győr (37–57). Ezt megint remekül nyitották a győriek, a 8–2-es szakasszal már 65–39 volt a javunkra. Innen gyakorlatilag már csak a különbség volt kérdéses. Miután nem lassított a tavalyi ezüstérmes, tovább tudta hizlalni az előnyt, és végül a vártnál is magabiztosabban győzött a bajnokság nyitányán.

Cziczás László: – Nagyon örülünk az első győzelemnek. A játékosok hozzáállásával meg voltam elégedve. Lépésről lépésre haladunk tovább. Az első lépést megtettük. Szeretnénk a jövő héten az Euroligában is jól bemutatkozni, ott egy bravúrgyőzelmet aratni. A kollégák már ma meg is kezdik a felkészülést erre a meccsre, a játékosokkal annyi időnk nem lesz, de hétfőn már velük is ezen dolgozunk.

Dombai Réka: – Nagyon jól kezdtünk, az a védekezés, amit két hete gyakorolunk, meghozta a gyümölcsét. Büszke vagyok arra, amit letettünk az asztalra. Ezt a mentalitást kell továbbvinnünk a folytatásban is.