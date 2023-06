A mosonmagyaróváriak profi K-1-es világbajnoka szombat este a Vendetta Fight Nights 34 elnevezésű gálán a török nemzetiségű Dogukan Cicekkel méri össze erejét a bécsi Hallmann Dome-ban. A 3x3 perces mérkőzést 68 kg-ban profi K-1 szabályrendszerben rendezik.

"Az év elején elkezdtem az alapozást, vártam a lehetőséget, mert úgy volt, áprilisban Hollandiában léphetek szorítóba, de sajnos nem sikerült megegyezni a szervezőkkel, így az meccs elmaradt. Aztán kaptam ezt a lehetőséget Ausztriából, s persze azonnal igent is mondtam. A felkészülésem egy nyolc hetes ciklusra lett lebontva ahol az első három-négy hét főként az erő-állóképesség edzések előtérbe helyezésével teltek, majd a negyedik hét után már több technikai edzés is a programba került. A felkészülésben, mint eddig is, fő edzőim – Szűcs Róbert, Rudolf Durica, Németh Barna segítették munkámat. A gyakorlások mellett edzőtáborokban vettem részt Budapesten és Tatabányán. A felkészülés jól sikerült, most már csak a fogyasztás van hátra az utolsó héten, de bomba formában várom a mérkőzést. Ellenfelem egy rutinos török srác lesz, eddig veretlen, többször harcolt már ezen a rendezvényen mint hazai résztvevő" – mondta el az összecsapással kapcsolatban érdeklődésünkre Nutu.