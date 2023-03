DEAC–Agrofeed ETO-UNI Győr 26–26 (14–11)

Debrecen, NB I/B-s férfimérkőzés, 250 néző. V.: Bátori, Szécsi.

ETO-UNI Győr: Varga I. – Nagy M. 1, Lang 6, Mátés 7, Rosta, Ásványi 5, Paár 1. Cs.: Pulai (kapus), Décsi Gergő, Sokoray, Győri-Dani 1, Goór, Szöllősi, Sövegjártó 2, Simon 1, Gaál 2. Edző: Bencze József.

Bencze József: – Sajnos rosszul kezdtük a mérkőzést, sok helyzetet elhibáztuk, illetve nem voltunk azon a hőfokon amivel kezdeni szoktunk. Ez rányomta bélyegét a játékunkra és az első félidőben nagyon rossz felfogásban játszottunk. A félidő után volt egy olyan periódusunk, amivel meg tudtuk fordítani a mérkőzést, de utána ugyanazokat a hibákat követtük el, mint amelyeket az első félidőben, akár védekezésben, akár támadásban. A végjátékban nagy szívvel küzdöttünk és sikerült egy pontot mentenünk.

Várpalota–VKCSK 40–32 (20–17)

Várpalota,NB II-es férfimérkőzés, 200 néző. V.: ifj. Babity, Czövek.

VKCSK: HORVÁTH D. – Polgár 2, JÁSZ 7, Reider 1, BELLA 5, SCHNEIDER 8, KALMÁR L. 8. Cs.: Sarmon (kapus), Imre, Hamvay 1, Kovács T., Kalmár P. Edző: Csomor Tibor.

Csomor Tibor: – Ötven percig működött a gépezet, aztán a két játékvezető kicsit belenyúlt a végjátékba...

Szentgotthárd–ETO-UNI Győr U23 39–47 (21–22)

Szentgotthárd, NB II-es férfimérkőzés, 100 néző. V.: Tóbiás, Végh.

ETO-UNI Győr U23: Kovács A. – PÁPAI 6, LUKÁCS B. 6, LUKÁCS S. 9, Horváth B. 1, Juhász 1, Pintér 3. Cs.: Pipics, Hoffmann (kapusok), Pauer 2, Varga M. 1, Vidéki 3, Szabó L. 4, Kadocsa 4, Németh M. 7. Edző: Rosta Miklós.

Rosta Miklós: – Márciusban búcsúi hangulatban játszottunk.

Lipót–Komárom 36–28 (17–14)

Lipót, NB II-es férfimérkőzés, 250 néző. V.: Barna, Kovács B.

Lipót: TÖRÖK – BLANÁRIK 3, SZABÓ A. 7, FARKAS B. 6, HASZONITS 6, HERKOVITS 5, Horváth J. Cs.: MELHARDT (kapus) 1, KŐHALMI 3, KOVÁCSOVICS 4, Léber-Frank, Szabó B. 1, Horváth M., Konkoly, Horváth K. Játékos-edző: Konkoly Tamás.

Konkoly Tamás: – Gyereknap és telt ház volt Lipóton, köszönjük a szurkolást nekik. A lipóti pályát ellepték a szorgos hangyák. Kapusaink extrák voltak, védekezésünk is összeállt, támadásban a szívünk vitt előre, még ha a csarnokba be is fújt a szél...

SZESE Győr–Veszprém 27–30 (8–17)

Győr, NB II-es női mérkőzés, 50 néző. V.: Horváth K., Krupánszki.

SZESE: Bankó – Pelles 1, Fábián 3, Farkas 1, Sándor 4, Molnár-Barta 5, FEHÉR 5. Cs.: DÁVIDA (kapus), Balogh, Rendi 2, Kondor, Papp 1, Turi, Jankovics, Tóth A., KORMOS 5. Edző: Urbán Nikolett.

Urbán Nikolett: – Ez a szoros eredmény a második félidőbe beletett munka és hit eredménye. Kár az első harminc percért, de már a következő meccsben kell gondolkodni és nem bánkódni. A további meccseinken minél több pontot szeretnénk szerezni.

Szombathelyi KKA U22–VKCSK 27–34 (16–18)

Szombathely, NB II-es női mérkőzés, 50 néző. V.: Bán-Farkas, Székely.

VKCKS: SZALAI – GICZI 7, Fenesi, NÉMETH V. 10, Szabó L., KELLERMANN R. 6, TÓTH M. 6. Cs.: HASZONICS (kapus), Körmendi, Pusztai 1, Fenesi 2, Horváth L., Torma, Ailer, NÉMETH A. 2. Edző: Csomor Tibor.

Csomor Tibor: – A csapat átérezte a mérkőzés fontosságát, az elejétől fogva koncentráltan játszva győztünk.

MKC U22–Sárvár 30–20 (16–12)

Mosonmagyaróvár, NB II-es női mérkőzés, 40 néző. V.: Jáger, Poller.

MKC U22: Soltész – Szakács, Hajczinger 2, LÁZÁR 8, Gutecz 3, SEFCSIK 5, Lengyel L. 1. Cs.: Takács Lili, Takács Liza (kapusok), Magyar 2, Babinszky, Dezséri, Uzonyi-Varga, BAUMGARTNER 6, Sztranyovszky 3, Forgács. Edző: Bognár Róbert.

Bognár Róbert: – A szerdai ifimeccsen már szebbik arcát mutatta a csapat, az NB II-ben néhány pluszember segítségével kiegészülve szép győzelmet arattunk. Dinamikusabbak, lendületesebbek, gyorsabbak voltunk, a végére a rutinos Sárvár ráadásul kissé elfáradt, és voltak olyan jó egyéni teljesítmények, melynek köszönhetően a vége magabiztos siker lett.

Audi-ETO U22–Lébény 42–20 (21–9)

Győr, NB II-es női mérkőzés, 50 néző. V.: Borsóné, Gyalog.

Audi-ETO U22: Győri A. – Varga D. 4, Pádár 1, Gönczöl 3, Szár 5, Nyerges 4, Soponyai 6. Cs.: Szajkó (kapus), Jaczkó 2, Császár 4, Kiss D. 2, Rédecsi 2, Tóth G. 3, Barta 2, Schmél 4. Edző: Bordásné Horváth Marianna.

Lébény: Mészáros – Takács N. 2, STIPKOVITS 6, Lengyel 1, Simon 3, Horváth L. 1, Plachy. Cs.: Palkovits (kapus), Limp, Kovács L. 1, Heizer 3, Kokas 1, Nagy R. 2. Edző: Kiss Lajos.

Bordásné Horváth Marianna: – Nagy iramot diktáltunk, amihez kellett a lányok fegyelmezettsége. Védekezésben végig sokat dolgoztunk, támadásban gólra törően és önbizalommal játszottunk.

Kiss Lajos: – Sajnos katicáink azt sem hitték el, hogy tudnak repülni...