Mint azt Kiss Dániel szakosztályvezető elmondta: korábban két felkészülési versenyen szerepeltek már Székesfehérváron, illetve Nyíregyházán, ezek felmérő jellegű erőpróbák voltak, a fővárosi bajnokság volt az első éles verseny.

"Összességében a várakozásoknak megfelelően szerepeltünk helyezésekben és eredményekben is, több egyéni rekord is született, ami biztató, hiszen mindenki edzésből érkezett a versenyre.

A cél természetesen mindegyik csoportban és korosztályban az, hogy eljussunk az országos bajnokságokra, és ott természetesen jól is teljesítsünk" – mondta Kiss Dániel, aki kiemelte: idén várhatóan a felnőtt ob-n is nagyobb létszámban képviseltetik magunkat, és bíznak az éremszerzési lehetőségben ott is.

Ami a távolabbi terveket illeti, több nagy világversenyre is eséllyel pályáznak győri atléták.

A legközelebbi ilyen verseny a március 11-én és 12-én esedékes dobó Európa-kupa a portugáliai Leirában. A két súlylökő Horváth Márk és Losonczi Blanka is utánpótlás kategóriában lehet ott a mezőnyben.

Az U23-as Európa-bajnokságot július 13-tól a finnországi Espoo városában rendezik, ahova Horváth Márk súlylökő és Vecsey László – ő 4x400-as váltóban állhat rajthoz a tavalyi 400-as eredményével – indulásának van a legnagyobb realitása.

Idén is lesz Európia Ifjúsági Olimpiai Fesztivál, ezúttal a szlovéniai Mariborban. Itt Alexovics Dániel újfent megmérettetheti magát, akár 100 és 200 méteren, valamint a vágtaváltó is szerepelhet. Kapuy Júlia hármasugrásban, Zemen Zalán pedig a sprintszámokban és gátfutásban lehet érdekelt.

Az U20-as kontinensviadalra – melynek Jeruzsálem ad otthont – jó eséllyel Varga Milán utazhat, és 200 méteren és a 4x100-as váltóval indulhat.

Ami biztos, Győr rendezőként ismét kitehet önmagáért. Az már eldőlt, hogy június 24-én és 25-én az U18-as és U23-as ob mezőnye az Olimpiai Sportparkban versenyez majd, emellett régiósversenyt is szeretne itt rendezni a szövetség, emellett pedig tárgyalásban állnak az ügyben, hogy itt legyen az idei ORV, melyen nem csak a V4-es országok jönnének.

Ezek egyelőre a háttérmunkák, ami viszont a lényeges: hétvégén az U16-os fedett pályás országos bajnokságra – egy MASZ nyílt versennyel együtt rendezik – rekordlétszámban utazunk a győriek, 68 sportoló 100 feletti versenyszámban lesz érdekelt.

Sorra jönnek aztán a fedett pályás versenyek, így az összetett, a felnőtt, az U18-as és az U20-as ob, valamint a dobó országos bajnokság is, mely egyben kvalifikál a portugáliai dobó EK-ra.