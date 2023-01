Rendkívül izgalmas és szoros versenyt vívtak a csapatok a megyei másodosztály mosonmagyaróvári csoportjában, amelyből az ősz végére a Hédervár csapata került az élre, két ponttal megelőzve a rivális Hegyeshalom együttesét.

„Nagyon sok tapasztalattal gazdagodtunk az elmúlt őszi idényt követően, hiszen hétről hétre újabb és újabb gondokat kellett megoldani a csapat vezetőinek – kezdte értékelését Kiss Sándor, a hédervári klub elnöke. – Kezdem azzal, hogy a tavasz végén a korábbi edzőnk, Sztranyovszky Attila munkahelyi elfoglaltsága miatt lemondott posztjáról és helyette az ETO egykori kiválósága, Gyurmánczy Attila érkezett a csapat élére. A keret az indulásra lényegében alig változott, egy-egy játékos érkezett, illetve távozott.”

Már az előző bajnokság végén is alig maradt le a Hédervár a dobogóról, mindössze egy pont hátránya lett a bronzérmes csapattal szemben.

„Ezért sem lett volna indokolt a nagyobb játékosmozgás, mivel egy összetartó, jó szellemű társaság jött össze, de sajnos az új idény indulásával a sérüléshullám is megérkezett hozzánk. Az ősz folyamán nem kevesebb, mint kilenc játékosunk sérült meg, akik közül három olyan súlyosan, hogy műtétre volt szükségük. Nehezen értem a játékvezetők működését, mivel úgy érzékeltük, hogy a mérkőzések bírái nem kellően védik meg a játékosokat, a sérülést okozó ellenfelet nemhogy kiállították volna, de még sárga lapot sem kaptak. Ezért is kellett az idényben több alkalommal régi játékosokat újraaktivizálni, hogy a felnőttmérkőzéseinkre ki tudjunk állni.”

Így került vissza az egykori kedvenc, a 46 éves Szakáll Bálint is, aki kétszer kezdőként, kilenc alkalommal pedig csereként lépett pályára és két góllal segítette a csapatot. Azt a csapatot, amely végül eredményes őszi idényt zárt, a 15 mérkőzésből mindössze egy vereség (1–2) a Kimle ellen és egy döntetlen (2–2) a Dunakiliti ellen csúszott be. A többi találkozót viszont megnyerték, négy alkalommal még gólt sem kaptak a héderváriak.

„Valóban nem panaszkodhatunk a teljesítményre, mivel sikereinket egyrészt annak is köszönhetjük, hogy a tabellán közvetlen mögöttünk álló csapatokat sikerült legyőzni, amik ugye ilyen esetekben duplán számítanak. A távolabbi jövőről még korai lenne beszélni, de természetesen szeretnénk megőrizni a pozíciónkat, folytatni az őszi menetelést. Bár különös erősítést nem tervezünk, számunkra az lenne a legnagyobb erősítés, ha a sérült játékosaink minél hamarabb felépülhetnének és visszatérnének a csapattársaik közé. A gyógyulás mellett ez azért is fontos, mivel amatőr játékosokról lévén szó, számukra a munkahely az elsődleges szempont, így szombati mérkőzés esetében többen is hiányozhatnak. Remek utánpótlással rendelkezünk, részt veszünk az U19-es, U16-os és az U13-as bajnokságokban, valamint ott vagyunk a Bozsik-program minden korosztályában is, természetesen zömében helyi fiatalok foglalkoztatásával, de mellettük az Ásványráró segítségét is igénybe vesszük.