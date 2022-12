Labdarúgás 2 órája

Kezdőrúgás - Súlyos koponyasérülése után újra pályán a Gyirmót játékosa

Néhány hete még beszélni is alig tudott a 19 éves Helembai Márk, akinek egy szerencsétlen ütközés miatt 4 helyen tört be a koponyája. Most az Ikarus vendégeként ő végezhette el a kezdőrúgást.

Helembai Márk, a Gyirmót súlyosan megsérült játékosa végezte el a kezdőrúgást az Ikarus bajnokiján. Fotó: csakfoci.hu

Helembai Márk, a Gyirmót FC Győr tizenkilenc éves védője a Merkantil Bank Liga, NB II 9. fordulójában játszott, Nyíregyháza elleni mérkőzés 8. percében fejelt össze egyik ellenfelével. Ennek következményeként négy helyen betört a koponyája, és csak millimétereken múlt, hogy nem történt agyi sérülése. A hétvégén újabb mérföldkőhöz ért a fiatal bekk, hiszen végre labdába is rúghatott hivatalos mérkőzésen, igaz, egyelőre csak vendégként. Az Ikarus – ahol Helembai elkezdett focizni – hívta meg, és ő végezhette el a kezdőrúgást a Gázgyár elleni BLSZ-bajnokin. Egyelőre ez a maximális testmozgás, amit Helembai végezhet a séta mellett. A január 6-an esedékes kontrollvizsgálat hivatott eldönteni, hogy a védő mikor kezdheti el az edzéseket, de az orvosok szerint januárban valószínűleg már visszatérhet a pályára - legalábbis a tréningek során - írja a csakfoci.hu.





