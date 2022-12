Herczegéknél az alma valóban nem esett messze a fájától. Az édesapa, Miklós 12-szeres magyar válogatott játékos, at- lantai olimpikon, három ciklusban játszott az ETO-ban és edzőként is letette a névjegyét a klubban.

Az olimpiai válogatottban az első sor jobb szélén Herczeg Miklós, az egykoron villámléptű szélső.

Napjainkban úgy tűnik, a fia révén a következő generációk számára is ismert lesz a Herczeg név. Idén az ETO-nál a 2006-os születésű Herczeg Marcell bizonyult a legjobbnak a korosztályában.

„Ötéves korában kezdtem el hordani az ETO-ba. Az első pillanattól kezdve látszott rajta a ballábasokra jellemző ügyesség – kezdi az édesapa. – Jól bánik a labdával, technikás, lát a pályán, remek játékintelligenciával rendelkezik. Más stílust képvisel, mint annak idején én, aki inkább a sprinteket helyeztem előtérbe és mindenáron a kapura törtem. Marcell összes mérési eredménye azt mutatja, hogy rengeteget tud futni, nagy munkabírású futballista. Eddig minden edzőjénél stabil helye volt a kezdőcsapatban. Amikor a fociról beszélgetünk, soha nem kritizálom a játékát, ám olykor igyekszem ellátni jó tanácsokkal. Otthon nálunk nem elvárás, hogy a fociban fusson be nagy karriert, ebből a szempontból nincs rajta nyomás. A Kazinczyba jár, okos gyerek, céltudatos a tanulásban is. A futballbeli jövőjével kapcsolatban nem szeretnék jósolgatni, de azt gondolom, a tudása és a szorgalma alapján bármilyen szint elérése benne van.”

A fiatalember jelenleg az U17-es csapat vezére és csapatkapitánya. Minden mérkőzésen kezdőként kapott szerepet ebben a bajnoki szezonban, amelyeken két gólt szerzett.„Jól sikerült ez az év, elértük a legfőbb célunkat, a bajnokságban bekerültünk a nyolcba, és így tavasszal is a legjobbak között szerepelhetünk az A csoportban. Külön öröm volt, hogy ezt az utolsó, sorsdöntő mérkőzésen tudtuk kiharcolni a Fradi elleni itthoni, egy-nullás győzelemmel. Nagyon sokat dolgoztunk ezért, örülök, hogy sikerült. Minden meccsen a legjobbamat akartam nyújtani, talán így is történt. A középpályán játszom, annyira nem vagyok gyors, mint az édesapám volt, de a gyorsaság azért így is az egyik erősségemnek számít. Nagy munkabírású és labdabiztos vagyok” – nyilatkozta magáról a játékos a klub YouTube-csatornáján a díjátadást követően, majd a terveiről szólva így folytatta: – A legközelebbi célom, hogy bemutatkozzak az ETO felnőttcsapatában, előbb az NB III-ban, utána az NB II-ben, majd remélhetőleg az NB I-ben is. Válogatott szeretnék lenni és utána külföldön topcsapatokban játszani.”

A győri szurkolók is azt remélik, a kis Herczeg minden álma valóra válik.