Menczer Tamás úgy vélekedett, a második lépés - "nem meglepően" - az lesz, hogy menjenek a nyugati katonák is harcolni.

Ez azért nagyon veszélyes, mert óriási mértékben növeli a NATO és Oroszország összecsapásának kockázatát, ez az összecsapás pedig "egyet jelentene a harmadik világháborúval" - jelentette ki a kormánypárti politikus.

Megítélése szerint a helyzet "rendkívül súlyos, napról napra veszélyesebb".

A kommunikációs igazgató felhívta a figyelmet arra, hogy amit a háborúpártiak akarnak, azt meg is csinálják, de van lehetőség ezzel szembe menni.

Menczer Tamás kiemelte, ha az európai uniós választáson a békepárti erők kerülnek többségbe, és ha az Egyesült Államokban Donald Trump nyeri az elnökválasztást - "akiről nagy magabiztossággal lehet azt mondani, képes és hajlandó békét teremteni" - akkor van esély arra, hogy a békepárti erők "eredményesen meg tudják változtatni a hajó irányát, amely most óriási sebességgel megy a háború felé".

Az első lépés az uniós választás, és "mi itthon, Magyarországon tudjuk a feladatunkat elvégezni": minél több békepárti politikust kell Brüsszelbe küldeni, aki valóban az európai és a magyar emberek érdekeit képviseli - közölte.

Felhívta a figyelmet arra, hogy van lehetőség Magyarország békéjét megvédeni, van lehetőség kimaradni ebből a háborús konfliktusból, de csak akkor, ha június 9-én "az emberek támogatják a békepárti politikai erőket és ez Magyarországon kizárólag a Fidesz és a KDNP".

Hozzátette, Orbán Viktor - aki "az egyetlen akcióképes békepárti miniszterelnök Európában" a Robert Fico ellen elkövetett merénylet óta - akkor tudja az ország békéjét megőrizni, ha a magyar emberek támogatják, egyértelmű igent mondanak a békére és elzavarják a háborúpárti baloldali erőket.

Minden baloldali erő háborúpárti, az óbaloldali erők is és az újbaloldali erők is, ráadásul olyan értelemben nincs is különbség közöttük, hogy ugyanonnan kapják a pénzt, külföldről, és ugyanazok a háborúpárti külföldi erők irányítják őket - közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.

Hozzáfűzte, "a végén ezek a baloldali pártok és politikusok úgyis összeborulnak", mert a megrendelők és a finanszírozók ezt várják el tőlük.