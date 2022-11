Vasárnap rendezik az NB III Nyugati csoport 16. fordulóját. Mindhárom megyei csapat idegenben lép pályára.

Érd–Gyirmót FC Győr II

Érd, Érdi Sporttelep, 13.00. V.: Kakuk.

Múlt héten fölényesen nyert a Gyirmót II a veszélyzónában tanyázó Teskánd otthonában, most várhatóan nehezebb dolga lesz.

„Rapszodikus eredményeket produkáló, ám jó csapathoz utazunk, amely most előkelő helyen áll. Persze mi is jó formában vagyunk, több kecsegtető helyzetet dolgoztak ki támadóink legutóbb is, ami biztató az előttünk álló meccseket tekintve. Bízom benne, hogy mindez egy jó eredmény formájában mutatkozik majd meg a vasárnapi mérkőzésen” – mondta Ördög József a Gyirmót II edzője.