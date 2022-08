A sorozatban Győr-Moson-Sopron megyét már csak két együttes, az Abda és a Mezőörs képviseli (a 3. fordulóban csatlakoznak majd az NB II-es és NB I-es klubok). A megyei első osztályú Abda vasárnap 16.30 órakor a szintén megye egyes Zalaszentgrótot fogadja; utóbbi, ettől az idénytől már a megyei II. osztályban szereplő Mezőörs a Vas megyei első osztályú Söptét látja vendégül szombaton 16.30 órakor.

Mezőörsön nagy várakozás előzi meg a kupatalálkozót, a helyi gárda célja továbbjutni a következő körbe, ahol aztán már egy nevesebb csapattal is találkozhatnak.

„Valóban ez a terv, amit persze nem lesz egyszerű végrehajtani, mert szervezett, több rutinos játékost is szerepeltető, jó csapat a magasabb osztályból érkező ellenfelünk – mondta Szőke Barnabás, a Mezőörs elnöke.

– Amúgy fent van az egyik videómegosztón a Söpte előző fordulóbeli mérkőzése, így fel tudtunk készülni belőle. Bár nem kezdtük jól a bajnokságot, de a kupában sikerült már egy országos fordulón túljutnunk, mert a mi keretünk is jó, nálunk is akadnak rutinos, magasabb osztályt megjárt játékosok. A mi játékosunk például a korábban Pakson, Szolnokon, Gyirmóton és Mosonmagyaróváron is futballozó Bohner Roland, vagy az ETO-ban nevelkedő, Gyirmóton és Komáromban is megforduló Hajba Tamás is. Igaz, utóbbival a kupameccsen még nem számolhatunk, mert ő egy hónap után szerepelhet az amatőrök között” – tette hozzá a sportvezető.

Pályán kívül is erős a Mezőörs, hiszen a csapat edzője a megyében jól ismert korábbi futballista, Szekeres Krisztián, segítője pedig a több NB-s együttesben is szereplő Burányi Tamás.