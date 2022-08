A vezetéstechnikai tanpályán összesen négy helyszínen próbálhatták ki tudásukat a győri kézilabdázók. A küldöttség tagjai négy hatfős csapatban versenyeztek, ezen belül három párba osztották őket, akik szintén megmérkőztek egymással. A technikás ügyességi pályán a párosok és a csapatok idejét is mérték a szervezők, ez az eredmény beleszámított a végső értékelésbe. Az úgynevezett rántópad-modulon az instruktorok megmutatták a résztvevőknek, hogy nedves, csúszós útviszonyok közepette hogyan viselkedik a gépjárművük, illetve azt, miként kell reagálni a váratlan helyzetekre. A körpálya-modulon azt modellezték a sofőrök, hogy a váratlan akadályt miként lehet biztonságosan kikerülni.

A negyedik, úgynevezett statikusmodulban közlekedésbiztonsági-teszt kitöltése mellett ügyességi versenyen vettek részt a sportolók, ahol a nehezítést a különböző fokú alkoholos befolyásoltságot szimuláló szemüveg viselése jelentette. A nap végén természetesen győztest is hirdettek. Győri-Lukács Viktória többedmagával hibátlan tesztet töltött, de neki sikerült legrövidebb idő alatt abszolválni a kvízt. Az eredmények összesítését követően a sárga színben versenyző csapat végzett az élen, azonban a közlekedésbiztonsági napon vesztesek egyáltalán nem voltak, hiszen minden résztvevő értékes tudással gazdagodott, amelyeket a mindennapi életben, a közúton nap mint nap kamatoztatni tudnak majd.

„Habár én is versenyzőként vettem részt, azt mondhatom, maximálisan elégedett vagyok azzal, amit láttam. A játékosok nagyon sok hasznos élménnyel, tudással lettek gazdagabbak. Kipróbálhattuk, melyek a határai az autóinknak és nekünk, sofőröknek is. Tettük mindezt egy jól szervezett, biztonságos, ám mégis szórakoztató közegben. Köszönöm rendőrök egész eseményen mutatott segítőkész hozzáállását, valamint az instruktorok hasznos tanácsait is. Kiemelt célja volt az eseménynek, hogy felhívjuk minden közlekedő figyelmét a biztonságra, hiszen mindannyiunkat hazavárnak” – nyilatkozta Ambros Martín vezetőedző.

„Hihetetlen élménygazdag napot töltöttünk el a közlekedésbiztonsági pályán. Rengeteg tanácsot kaptunk az instruktoroktól, amelyeket nem sokkal utána élesben is ki tudtunk próbálni a pályán. Mindannyian élveztük a feladatokat, és igyekeztünk mindenre odafigyelni, hogy a most megtapasztaltak alapján még biztonságosabban tudjunk részt venni a forgalomban. Sajnos mi is gyakran találkozunk baleset miatti torlódással, halljuk a híreket, de szeretnénk ezúton is felhívni minden sportbarát és minden közlekedő figyelmét, hogy egymásra jobban odafigyelve sok veszélyhelyzet elkerülhető, így csökkenthető a balesetek száma is az utakon” – nyilatkozta Győri-Lukács Viktória.