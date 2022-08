A megyei első osztályban szereplő Pannonhalma kapusa lett Sánta András, az ETO, a Gyirmót és a Honvéd egykori hálóőre, aki tizenkét alkalommal védett a honi élvonalban is.A 37 éves labdarúgó Brassóban született, Magyarországon a Matáv Sopron volt az első klubja, majd sokáig Gyirmóton szerepelt. Hatvan mérkőzésen őrizte a kék-sárgák kapuját, ahol „miatta” vontak le egyszer kilenc pontot a csapattól, mert a klubnál magyar állampolgárként számoltak vele, de ő arra büszke, hogy az első szezonjában bronz­érmet szerzett az NB II-ben a Marcal-partiakkal. Később Siófokon, Cegléden, az ETO-ban, a Honvédnál, majd Pécsett is védett. Megfordult Szigetszentmiklóson, Csornán és Pápán, Ménfőcsanakon és Gönyűn is.

„Igazából nem terveztem a kapuskarrierem újrakezdését, nem véletlenül fejeztem be másfél évvel ezelőtt a játékos-­pályafutásom. Gönyűn is már csak kisegítettem a keretet, s így vagyok ezzel Pannonhalmán is, ahol régi ismerősöm, a klub­elnök Baki Balázs szólt, hogy gondjaik vannak kapusposzton. Szerdán beszéltünk, szombaton pedig már a gólvonal előtt álltam, de számomra azért az ETO-ban végzett munka a prioritás, hiszen továbbra is a zöld-fehéreknél dolgozom, s jelenleg a klub NB III-as férfiegyüttesének a kapus­edzője vagyok, remek kapusokkal dolgozhatok, s a csapat is kiváló – árulta el érdeklődésünkre Sánta András. – Bár a Pannonhalmával hétvégén egy góllal kikaptunk, nagyon jólesett újra védeni, mérkőzést játszani.”

Sánta András legutóbb a Magyar Kupa-győztes és bajnoki ezüstérmes ETO női csapatának kapusedzője volt.

„Már tavaly nyáron volt róla szó, hogy valamelyik férficsapathoz kerülök, de még maradtam egy idényt a lányokkal. Szép sikereket értünk el, jó volt az együttesnél dolgozni, de nem volt kérdés, hogy miután a spanyol Antonio Munoz lett a harmadosztályú csapat edzője, s szólt, hogy számítana rám, igent mondok. Ő egy rendkívül motivált, inspiráló szakember, akivel, mivel mindketten jól beszélünk angolul, nagyon jól meg is értjük egymást.”

A kapusedző célja, hogy trénerként még sikeresebb legyen a pályafutása.

„Játékosként sem panaszkodhatom, de szeretném, ha kapusedzőként még nagyobb sikereket tudnék elérni, mint kapusként. Ezért is örülök, hogy egy ilyen patinás klubnál dolgozhatok, s fejlődhetek, mint az ETO. Mindennap ünnep számomra edzésre járni.”