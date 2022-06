„A tatai klubbal és a régióval évek óta összedolgozunk, az utóbbi időben azonban szervezési problémák adódtak nálunk, mi pedig akadémiaként segítséget nyújtunk, hogy újraszervezzük az ottani utánpótlást. Tatán fiú és lány kosárlabda is van, lévén, hogy mi női klub vagyunk, fiú vonalon nekünk is segítségre van szükség, így kerültünk kapcsolatba az oroszlányiakkal. A nőknél a felfelé áramlás adott az UNI Győrbe, a férfiaknál az A csoportos OSE Lions csapatában teljesedhetnek ki a legtehetségesebb játékosok. Ezzel gyakorlatilag egy nagyobb régiót foglal magába az utánpótlásbázisunk, ami amúgy is elvárás az akadémiáktól. Emellett vonzó lehet az oroszlányi, tatabányai, tatai gyerekek számára is a Széchenyi-egyetem, az általunk kínált életpályamodell számukra is elérhető” – mondta Fűzy András, a győri Széchenyi Kosárlabda Akadémia elnöke, hozzátéve, hogy az együttműködésben arról állapodtak meg, hogy nem kérnek egymástól nevelési díjat, illetve a toborzás is könnyebbé válik, hiszen kenguru és gyerek korosztályban még közösen szerepelhetnek fiúk és lányok, így egy iskolából, egy adott osztályból sokkal több gyereket lehet bevonni az ottani képzésbe is, melynek módszertana megegyezik azzal, amit az SZKA-ban is itt is elvárnak az edzőktől.

Beck Ferenc, az OSE elnöke is örömének adott hangot a szerződés megkötése után.

Fotó: Krizsán Csaba

„Nagyon örülünk a lehetőségnek, nálunk a lány felmenő rendszer hiányzott, évek óta küzdünk azzal Oroszlányban, hogy a lányokat is bevonjuk a kosárlabda utánpótlásába. Most erre komoly lehetőségünk lesz, így teljessé válhat az utánpótlásnevelési portfóliónk. Nagyon fontosnak tartjuk azonban, hogy ne csak szélesítsük a bázist, hanem minőségi képzést is kapjanak a gyerekek, és mindenkinek megtaláljuk a megfelelő versenyzési lehetőséget. Ebben pedig nagy segítségünkre lesz a győri akadémia” – fogalmazott Beck Ferenc.

Egy ilyen régiós képzés irányítása komoly feladat, ezt a munkát Kláris Zoltán fogja majd össze Tatán. A szakember Szombathelyen már felépített egy utánpótlásbázist, most újra megteheti ezt.

„Az alapok már megvannak, hiszen annak idején Oroszlányban gyakorlatilag öt gyerekünk volt, meg egy NB II-es férficsapatunk. Mára a fiúcsapat az élvonalban szerepel, az utánpótlásban kétszázötven gyereket edzünk nap mint nap, és még ötven amatőrjátékos is pattogtat nálunk. Ez bővülhet a jövőben azzal, hogy a lány utánpótlás terén is tudunk erősíteni. Pozitívan állok az új projekt elé, mely hiszem, hogy működőképes lesz. Igazán hitelessé akkor válik a rendszer, ha a nálunk kosárlabdázó gyerekek megvalósíthatják álmaikat” – mondta el Kláris Zoltán szakmai vezető.