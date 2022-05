A cspat impozáns serleg gyűjteményét ezúttal is kiállították, de az idei trófeák külön, kiemelt helyet kaptak az óriás LED fel előtti színpadon, ahol az egyes blokkok főszereplői is helyet foglaltak.

A felemelő program első fellépői Czukor Dalma és Varga Alíz voltak, akikkel az est házigazdája, Major Mihály beszélgetett arról az útról, amely onnan indult, hogy pár éve beléptek a felnőttek öltözőjébe, ma pedig már kihagyhatatlanok a csapatból.

A porondon a vezetőedző, Gáspár Dávid váltotta az ifjú titánokat, aki az átmenetileg öltözővé alakult színpadon betekintést nyújtott a szurkolóknak a szakmai videó elemzések izgalmas világába. A Laczka Miklós által összeállított anyagon keresztül átélhették a Magyar Kupa döntőtől az Euroliga győzelemig vezető időszak munkás, nehézségekkel járó, a felmerült szituációkra válaszokat, finomításokat igénylő állomásait.

A szünet után a soproniak két ikonjának, Fegyverneky Zsófiának és Jelena Brooksnak szólt a tapsvihar a Gyémánt és Arany részben. Velük sztorizgatott a csapat nemzetközi menetelését testközelből végig kísérő Lantos Gábor, az Origo sportrovatának vezetője. Hol komoly, hol vidám megközelítéssel. Természetesen végig magyarul, hiszen Jeca már második otthonaként tekint szeretett hazánkra, városunkra.

A záró részben a klub ügyvezetője, Török Zoltán ragadta magához a mikrofont, hogy megossza személyes érzéseit, gondolatait a történelmi Euroliga győzelemhez vezető több mint két évtizeden átívelő folyamatos fejlődésről, kitartó, következetes munkáról, a soproni közösség erejéről, a hagyományok tiszteletéről. Utóbbi jegyében, az első bajnoki cím és az anyaklub, az SVSE emléke előtt tisztelegve, a magyar bajnoki mérkőzéseket lila-fehér színben játsszák a következő szezonban.

A klub gazdag történelme a LED falon is megelevenedett. Török Zoltán a 27 aranyérmes csapat fényképéből összeállított mozaik-tabló előtt állva egy felhívást is közzétett. Szeretnék ugyanis minél több nyilvános helyen elhelyezni az Euroliga győztes csapat poszterét. Várják éttermek, üzletek, vállalkozások jelentkezését, amihez kérik a szurkolóik közreműködését is!

Óriási tapsot kapott Határ Betti meze is, melyet Török Zoltán emelt a magasba.

Az est végjátékában érkezett el a következő évi csapat keretének ismertetése, mely előtt az ügyvezető megköszönte a távozóknak - Briann January, Gabby Williams, Nevena Jovanovic, Stefanie Dolson, Varga Sára - mindazt, amit a klubért tettek.

Azzal kapcsolatban, hogy merre tovább, Török Zoltán, Nagy-Lackó Balázs régész, publicistát idézve azt mondta: "aki azt mondja, hogy a csúcson kell abbahagyni, az még biztosan nem mászott hegyeket."

Ez a mondat, akár az este kulcsmondata is lehet, hiszen az ezt követő csapat bemutatás mindenről szólt, csak éppen arról nem, hogy megelégednének elért eredményeikkel.

Lássuk a neveket.

Vandersloot Courtney stratégiai igazolását már korábban bejelentették. A 2017-ben a magyar válogatott színeit is képviselő vérbeli irányító csapatkapitánnyal, Fegyverneky Zsófival szinkronban irányíthatja a csapatot az újabb célok felé.

A kettes posztra egy kiváló védő teszi át székhelyét Soponba. A 28 éves Brittney Sykes, a Los Angeles Sparks játékosaként a WNBA védekezési hatékonyságban a liga listavezetője, tavaly az év védőcsapatába választották és Sylvia Folwes mögött a 2. helyen zárt az év védője választáson. Az amerikai elismerések után a 2021/2022-es szezonban megválasztották az ausztrál liga (WNBL) legjobb védőjének is.

A klub hagyományaihoz illeszkedve tér vissza szülővárosába Böröndy Vivien. A saját nevelésű játékosra a hátvéd-irányító poszton számítanak.

A hármas posztra az ír Alice Kunek érkezik, aki a méltán híres ausztrál sportiskola neveltje. A 31 éves vajkezű bedobó az idei szezonban a soproniak életét is megkeserítette a lengyel Gdynia vezéreként.

Az ötös poszton is egy visszatérőt üdvözölhetnek a szurkolók. A ZVVZ USK Prága együttesével FINAL4-ig menetelő, nyúlánk, 195 centiméter magas Dragana Stankovic még egészen fiatalon, 18 évesen érkezett a csapatba, és a korai magyarországi éveknek köszönhetően honi nevelésű státuszú játékosként vehetik számításba.

Az érkezők névsorát egy mindössze 22 éves center zárja, aki fiatal kora ellenére számos siker letéteményesének mondhatja magát, hazájában az új Lauren Jacksont látják benne. A nigériai felmenőkkel rendelkező, új-zélandi születésű Eziyoda „Ezi” Magbegor 2016-ban kiérdemelte az U17-es világ-bajnokság MVP-jének (Legértékesebb Játékos) járó díjat. 2020-ban WNBA bajnoki címet ünnepelhetett a Seattle Storm csapatával, 2021-ben pedig az ausztrál válogatott tagjaként 20 ponttal és nyolc lepattanóval debütált a tokiói olimpián.

Az este a hagyományos éjszakába nyúló büfés kérdezz-felelekkel zárult Török Zoltán és a legkitartóbb szurkolói mag között.

A Sopron Basket 2022-2023-as kerete

Név/ Poszt

Vandersloot Courtney (HUN/USA) 1

Fegyverneky Zsófia 1-2

Böröndy Vivien 2-1

Brittney Sykes (USA) 2

Kókai Patrícia 2 (U20)

Alice Kunek (IRL/AUS) 3

Czukor Dalma 3

Sitku Zsuzsanna 4-3 (U20)

Varga Alíz 4

Jelena Brooks (honi nevelés/SRB) 4

Határ Bernadett 5

Ezi Magbegor (AUS) 5

Dragana Stankovic (honi nevelés/SRB) 5

Vezetőedző: Gáspár Dávid

Edző: Laczka Miklós

Mentor: Stevan Karadzic