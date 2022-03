Újpest FC – ETO FC Győr 0-6 (0-3)

Budapest, Újpest Labdarúgó Sportcentruma. V.: Kalmár (Dobos, Pálinkás).

Újpest FC: Pap – Bodor, Sopronyi (Galszter 78’), Lipkovics (Vida 86’), Kiss F., Kuhár (Véglás 73’), Nagy Sz., Mogyorósi, Dénes, Szöllős, Léner (Soós 73’). Vezetőedző: Oroszi Sándor.

ETO FC: Borok – Gaál (Fél P. 46’), Kovács L., Keene, Öreg (Fél A. 46’), Sali (Nagy L. 46’), Rácz (Németh L. 61’), Oláh, Cameron, Süle (Nagy F. 61’), Luijks. Szakmai vezető: Dörnyei Balázs.

Gsz.: Süle (10’, 26’, 37’, 50’), Cameron (48’), Luijks (83’).



"Az első perctől kezdve mezőnyfölényben játszott csapatunk, majd ezt a fölényt a 10. percben sikerült is gólra váltani, amikor Süle a tizenhatosról gyönyörűen tekert a hosszú felsőbe 0-1. A 21. percben Cameron gurított a kapu mellé kecsegtető helyzetben. Két perccel később ismét Cameron veszélyeztetett, egy szöglet után tudott fejelni, ám célt tévesztett. A 26. percben sikerült megduplázni az előnyt. Egy szögletvariáció után Süle elé került a labda, aki kapásból a jobb alsóba lőtt 0-2. A 37. percben Süle megszerezte saját maga, és csapata harmadik gólját is. Egy mintaszerű jobb oldali támadás végén Cameron centerezett, amire Süle érkezett, megelőzve védőjét, a kapus fölött a hálóba bombázott 0-3. Jó öt perccel az első félidő vége előtt a hazaiak is veszélyeztetni tudtak, miután elcsentek egy labdát, amivel kapura törhettek, ám Borok nagyszerűen jött ki a kapujából, és hatástalanította a hazai lehetőséget. Alig telt el három perc a második játékrészből, amikor Rácz hozta remek helyzetbe Cameront, aki magabiztosan gurított a rövid alsóba 0-4. Az 50. percben Luijks szögletére érkezett Süle, aki a hosszúba csúsztatott 0-5. A 71. percben Nagy L. beadására Németh L. érkezett a kapu előtt, ám centikkel lemaradt a passzról. Hét perccel a rendes játékidő vége előtt Oláh ugratta ki Luijkst, aki egy átvétel után védhetetlenül lőtt a léc alá 0-6. A 88. percben Cameron lépett ki szépen a védők között, de erőteljes lövése a kapu fölé szállt. A végeredmény már nem változott, így csapatunk megérdemelt győzelmet aratott, és jutott a kupa elődöntőjébe, ahol a Ferencváros vár a lányokra" - számolt be a mérkőzésről a klub.



Dörnyei Balázs: - Természetesen nagyon boldogok vagyunk, hogy az idei első tétmeccsünket meg tudtuk nyerni. Én külön örülök, hiszen az első hivatalos mérkőzésem volt az ETO-val, gratulálok a játékosoknak! Voltak olyan dolgok, amik nagyon jól működtek, voltak, amik kevésbé, nyilván nekünk az a dolgunk, hogy a következő mérkőzésig az egyik számát növeljük, illetve a másikat a minimumra csökkentsük. Nagyon lelkesen játszó ellenfelet győztünk le, meg kellett dolgoznunk minden gólért.