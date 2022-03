Találkoztak a szándékok és elképzelések: a Soproni Jégkorong Egyesület biztonságot és tervezhető jövőt, a SMAFC pedig a város sportolóinak minél szélesebb körű egyesítésének lehetőségét kereste. Az egyetemi klub elnöksége így örömmel vette szakosztályainak sorába a jégkorongosokat is.



- Nagyon örülünk ennek az együttműködésnek, mert nekünk valóban a tervezhetőség most a legfontosabb - mondja Koós Zoltán, a jégkorong szakosztály vezetője. Az utánpótlásban kilencven igazolt játékosáért és közel hatvan felnőtt jégkorongozóért is felel.

Utóbbiak ugyan amatőröknek vallják magukat, de másodikak lettek a magyar bajnokságban.

Az Országos Bajnokságon 2. helyezést elért csapat.

Forrás: Jégtörők





- Négy edző foglalkozik a különböző korosztályokkal, a sportolóink éveik számától függetlenül mind rendkívül elkötelezettek és lelkesek, nálunk csak a jéggel lehetnek problémák. Mondjuk azzal viszont néha baj van - fogalmaz Koós Zoltán.

Februárban például négy hét kényszerű kiesés volt a soproni pályán. Meghibásodott a város tulajdonában lévő hűtőkompresszor, s az sem biztos, hogy lehet-e még javítani. A folytatáshoz egy bérelt géppel biztosítják a jeget még úgy egy hónapig.



- A hazai jeges szezon öt hónap, de mi tíz és fél hónapon át biztosítjuk a száraz mellett a jeges edzéseket is sportolóinknak. Már augusztusban táborokba mennek a csapataink, jellemzően a kőszegi műjégpályára. Év közben is heti egy alkalommal saját busszal utaztatjuk a játékosainkat, ami elég sok szervezési és logisztikai feladattal jár, de hát a jégkoronghoz jégpálya kell. Muszáj ezt megtennünk, de látjuk is ennek az eredményét: olyan csapatokat is sikerül legyőznünk, akiknek saját jégcsarnokuk van. Az utánpótlás-csapataink is C csoportokban kezdik a szezont, de a B-ben zárják. Mert jók vagyunk! - mondja büszkén a jégkorong szakosztály vezetője.

Utánpótlás: több korosztály, de ugyanaz a lendület.

Forrás: Jégtörők



Tíz éve szeretnének Sopronban is jégcsarnokot, hiszen a szezonálisan felállított, sátor védte műjégpálya egyrészt csak a téli hónapokban működik, másrészt sokan osztoznak rajta. A szakosztály számára egy jégcsarnok biztosítaná igazán a fényes jövőt, ehhez pályázni is szeretnének. Addig meg kihasználnak minden más jó lehetőséget.



- Az elmúlt évek pandémiás időszakai nálunk is megnehezítették a munkát, az iskolai toborzásokat is meghiúsította, de még így is tudtunk 20-30 taggal bővülni. Márciusban szeretnénk vendégül látni a soproni óvodásokat és megmutatni nekik a jégkorong alapjait. Mindig találunk tehetséges gyerekeket, akik miatt érdemes újra és újra jégre menni - zárta Koós Zoltán, immár a SMAFC jégkorong szakosztályának vezetőjeként.



Egy kis soproni "jégtörténelem"

A Soproni Korcsolyázó Egylet alig pár évvel a budapesti után 1872-ben alakult meg. Az egyik legrégibb vidéki korcsolyázó egylet, ami 2022-ben ünnepelheti 150. születésnapját. Az első jégpálya a mai Uszoda utcában volt, 1889-ben pedig az Ady Endre úton lévő területen alakították ki a "Bakter" jégpályát, vagy ahogy akkoriban nevezték: jégmezőt. Volt, amikor egy időben több pálya is létezett a városban. A soproni jégkorong-történelem legendás alakja az a Krasznai Ferenc volt, aki 1950-től nyugdíjazásáig a Széchenyi István Gimnázium testnevelő tanáraként a Paprétre és a befagyott Tómalomra vitte sportolóit, de a belvárosi gimnázium hátsó udvarán is öntöttek jeget, amit éjszakákon át hizlaltak. Szervezett jégsportélet 2005 óta van Sopronban, ekkor készült el a sátras mobil jégpálya az aréna mellett. 2012-ben a Soproni Jégkorong SE TAO beruházásából alakították ki a 40x20 méteres pályát.