Az újévi GYAC-kupán öt korosztályban – U14, U16, U18, U20 és felnőtt – húsz egyesületből vettek részt az atléták.Az év első hazai viadalán a házigazda GYAC sportolói nagyszerűen teljesítettek, hiszen 27 érmet – 12 aranyat, 6 ezüstöt és 9 bronzot – szereztek.

A mezőnyben válogatott atléták is versenyeztek, ezzel a megmérettetéssel indította az évet az olimpiai bronzérmes súlylökő Márton Anita is, aki hozta is a papírformát és győzött.

A férfi súlylökők versenyét a győriek tehetsége, Horváth Márk nyerte, aki több mint fél méterrel dobott nagyobbat az U20-as világbajnokság kvalifikációs szintjénél – 18,96 méternél ért földet a súly –, így biztos résztvevője az augusztusi vb-nek, melynek a kolumbiai Cali ad majd otthont.

Horváth Márk egyébként másnap Nyíregyházán is dobókörbe állt egy versenyen és 18,37 méteres eredményével szintén megdobta a vb-szintet.

„Kezdésnek ez nem volt rossz, de nem szeretnék hátradőlni, dolgozni kell tovább keményen” – kezdte Kiss Dániel, a győriek szakosztályvezetője, aki kiemelte még a közelmúltban Tatabányáról igazolt Boczo- nádi Borát, aki az U16-os korosztályban távolugrásban és 60 m futásban is győzni tudott.

„Az nem ritka, hogy a távol- és a rúdugrók elindulnak sprintszámokban, hiszen erre a fő számukban nagy szükségük van. Könnyen elképzelhető egyébként, hogy Bora hatvan méteren is rajthoz áll majd az ob-n. Sportolónk esélyes az EYOF-csapatba kerülésre. Tavalyról idénre halasztották a versenyt, mely Szlovákiában lesz. Bízunk benne, hogy ott tud majd lenni fiatal versenyzőnk az EYOF-on” – mondta Pogány Mihály tanítványáról a szakosztály vezetője, hozzátéve, hogy ebbe a keretbe még két másik GYAC-sportoló is bekerült: a futók közül Alexovics Dániel és Zemen Zalán került be a bővített keretbe. Utóbbi az előfutamban egyéni csúcsot futott 60 m gáton, a döntőben azonban megbotlott az utolsó akadályban, ezért nem tudott javítani az eredményén.

A GYAC-kupán két számban is győzött Polgár Zsófia, Boczonádi Bora, Valacsai Zsolt és Horváth Márk.

A szezon most indul csak be igazán: jövő héten rendezik a Budapest-bajnokságot, majd februárban lesznek a fedett pályás ob-k, melyeket korcsoportonként rendeznek meg. A győriek bíznak benne, hogy mindegyiken lesznek dobogósaik.