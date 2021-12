December 22-től az Audi főbejárat, az A1-es és a T1-es pálya üzemel, mely teljes hosszában síelhető. Az A1-es pályán 30cm-es tömör hóréteg biztosítja az élménydús sportolás lehetőségét. A téli szünetben oktatást és a kölcsönzési szolgáltatást is igénybe lehet venni. A belépőjegyet online és a helyszínen is meg lehet váltani, a munkatársak a járványhelyzet miatt továbbra is a cashless rendszert javasolják fizetésre. Bankkártyával vagy feltöltőkártyával is lehet fizetni a pályahasználatért valamint a vendéglátóhelyeken egyaránt.