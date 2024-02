A felvételre Szalay Balázs helytörténész hívta fel a figyelmet, aki egy korabeli újságcikkben olvasott a forgatásról. Nagyon sokan voltak kíváncsiak a vetítésre, illetve arra a korrajzra, amelyet a kutató adott a település világháború utáni helyzetéről.

Szalay Balázs számos érdekességről számolt be Csornával kapcsolatban azokból az időkből, és a film egy-egy kockájának kivetítésével különlegességekre is felhívta közönsége figyelmét. Az érdeklődők megtudhatták, hogy a kamerát egy jótékonysági est miatt hozták Csornára, és a rendezvény népszerűsítése volt az elsődleges cél. A felvétel szereplői közül két csornai család is felismerni vélte ősét a premontrei templom előtt híreket felolvasó kisbíróban. Szerepelnek a tekercsen az Akóts-malmos család tagjai, illetve néhány másodpercre Molnár Elemér későbbi főszolgabíró is látható.