Survivor Viki mert álmodni!

Mint újságírónak, nem volt idegen számomra a formáció, állandó figyelemmel követtem az amerikai változat évadjait, adásait, ami egyébként pont 2000-ben debütált a CBS csatornán, Jeff Probst műsorvezetésével.

Nem véletlen mondják azt, hogy az ilyen műsorok inkább fejben dőlnek el. Természetesen ez önmagában nem elég, fizikai erő is kell egy ilyen versenyhez, a feladatok végett. Viktória számára sem volt idegen az állóképesség, a natural testépítésben szerzett tapasztalatai erős emberré kovácsolták. Hogy fejben hol dőlt el a játék? Talán a „szív” és az „agy” kettős győzelmével sikerülhetett elhozni a verseny fődíját és kiérdemelni az egyetlen „Túlélő” jelzőt.

A játékok során többször megmutatta valódi erejét, és szíve is mindig jókor, és tele érzelemmel dobbant. Megható jelenet volt, mikor a győri versenyző lánya, ballagása napján írt levelet a távoli világba, és igaz csak egy levélben, de óriási erőt adva édesanyjának. Igazi küzdelem volt 38 napon át. Viktóriának is, aki az önismeret miatt vágott bele a kalandba, a saját határait akarta feszegetni szélsőséges körülmények között. A végén pedig ott állt, amikor a versenytársak szavaztak a végső győztes nevére.

Viktória ember volt, és ember is maradt. Szíve, türelme, taktikája és érzelmei vezették előre. Volt egy Viktóriánk aki kiutazott, és ugyanaz a Viktória tért vissza, számtalan erővel, és élménnyel. Csak már győztesen. A műsor pedig véletlenül sem a barátságokról szólt, de ő barátokkal tért haza. Lapunknak adott interjújában a győzelem után így fogalmazott: szülőként a legnagyobb célja egy anyának, hogy gyermekeit el tudja indítani az életben. Az ő álmaik az enyémek is. A Survivor megnyerése is álom volt, de ez most további álmot biztosít gyermekeimnek is.