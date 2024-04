Tovább bővült az E.ON Hungária Csoport országos tanműhely-hálózata: ezúttal Tatabányán nyitott új, akár 15 tanuló egyidejű oktatására képes intézményt az energiavállalat

Hiányszakmákra képzik a jövő szakembereit, többek között villamos elosztóhálózat szerelés szakirányon

A hálózatfejlesztés és a megújulóenergia-beruházások miatt is jelentős az igény a képzett szakemberekre

A kiemelkedő tanulók pályafutása az E.ON-nál indulhat

A régióban ugyanis jelentős az igény a magasan képzett villanyszerelőkre. A duális képzés partnerintézménye, a Bláthy Ottó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium pedig évek óta törekedett a gyakorlati oktatás optimális feltételeinek megteremtésére, ami most az E.ON-nak köszönhetően valósággá válik.

„Iskolánk már évtizedek óta küldetésének tekinti, hogy magas színvonalon képezzen szakembereket, a villanyszerelő pedig az egyik legnépszerűbb képzésünk. Éppen ezért nagyon örülünk, hogy az E.ON felelős munkáltatóként segíti a jövő szakembereinek kinevelését, aminek legfőbb bizonyítéka a Tatabányán átadott új és korszerű tanműhely. A cég ezzel a fejlesztéssel lehetővé teszi a diákjaink számára, hogy szakmai képzésük során ne csak elméleti, hanem valós, gyakorlati problémákat oldjanak meg, valódi kihívásokkal nézzenek szembe. Emellett az E.ON a legjobban teljesítőknek olyan karrierutat kínál, ami még inkább motiválja őket a tanulásban, és ezáltal felkészülten léphetnek ki a munka világába” - hangsúlyozta Nagy Edina, a TSZC Bláthy Ottó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója.

Tatabányán az 1990-es évek elejéig működött már tanműhely, ugyanabban az épületben, ahol most a képzés újraindul – igaz, jóval kisebb területen. Érdekesség, hogy az akkori tanulók közül sokan ma is az E.ON-nál dolgoznak. Ez egyszerre jelzi az E.ON hosszú távú elkötelezettségét Magyarország és a magyar munkavállalók iránt, illetve azt a kiszámítható perspektívát és egzisztenciális biztonságot, amit a villamos szakmák elsajátítása nyújt. A mostani beruházás nyomán egy teljesen felújított épületrészben közel 130 négyzetméteres tanműhely áll a 15 diák rendelkezésére, hogy fejlett eszközpark segítségével, a szakma legjobbjaitól sajátíthassák el a gyakorlati ismereteket. A műhely újonnan beszerzett eszközei és berendezései kizárólag oktatási célokat szolgálnak. A képzőhely mellett a közeljövőben a külső szerelési munkák fogásainak megismerését segítő tanpálya is létesül.

„Az E.ON hosszú távú sikerességének legfontosabb feltételét kollégáink magas szintű szaktudása jelenti, ezért tanműhely-beruházásaink mindegyike befektetés a jövőbe. Az új képzőközpontban a legkorszerűbb eszközöket használva szerezhetik meg a holnap szakemberei a jövő energiavilágával kapcsolatos elméleti és gyakorlati tudást, ideértve a hálózatszerelést, a napelemekkel, az energiahatékonysággal és a fenntarthatósággal kapcsolatos ismeretanyagot, illetve az okos eszközök üzemeltetését is. A tanulóink már a diákévek alatt olyan feltételeket és juttatásokat kapnak, amivel kifejezzük, hogy mi már ezen időszak alatt is munkatársként tekintünk rájuk. A képzés végeztével pedig vonzó állásajánlatokkal várjuk őket” – mondta el Lehoczki Balázs, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. vezérigazgatója.

Az E.ON régóta elhivatott szereplője a szakember-utánpótlás megteremtésének, és országszerte egyre több helyen él a duális képzés biztosította lehetőségekkel a Budapesten, Szombathelyen, Győrben, Veszprémben, Szekszárdon, Keszthelyen, Siófokon, Pécsett, illetve mostantól Tatabányán is működtetett tanműhelyei révén. A képzőhelyeken az energiavállalat nemcsak a villanyszerelő szakmával kapcsolatos naprakész tudást osztja meg a tanulókkal, hanem az E.ON munkavégzési és munkabiztonsági kultúráját is.

A hatékony ismeretszerzést főállású szakoktató mentor segíti, a tanulók pedig a tanulmányaik során munkabért, béren kívüli juttatásokat, ösztöndíjat, utazási támogatást, munkaruhát, valamint saját szerszámokat is kapnak. Mivel a jövő egyre inkább a folyamatos ismeretbővítésről szól, a képzések, továbbképzések megszervezésén túl azoknak, akik kellő ambíciót éreznek magukban, az érettségi, illetve a diplomaszerzés felé történő továbblépésben is segítenek. Ennek a jövőorientált, komplex megközelítésnek köszönhető, hogy a végzettek közül a legjobbak rendre az E.ON kötelékében folytatják szakmai pályafutásukat.