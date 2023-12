60 éve - Önálló autóklub Sopronban

Évről-évre rohamosan növekszik az autótulajdonosok tábora. Sopronban, a megye második legnagyobb városában is élénk mozgolódás támadt autós körökben: megakarják alakítani klubjukat. Céljuk az, hogy közös erővel többet tegyenek a balesetek megelőzéséért, az autósok elméleti és gyakorlati tudásának fejlesztéséért és hogy kollektíven ismerkedjenek hazánk és más országok tájaival, nevezetességeivel. Ennek jegyében tartják meg alakuló közgyűlésüket december 15-én, délelőtt 10 órakor az Erdészeti és Faipari Egyetem KISZ művelődési házában.

30 éve - Üdülő, vendégház jelleggel Sopronban

A Magyar Posta még a hetvenes évek közepén foglalkozott azzal a gondolattal, hogy egy vendégház jellegű reprezentatív üdülővel gazdagodjon. E terv megvalósítására igen alkalmasnak tűnt a soproni Lövérek egyik pazar villája, az 1920-ban eklektikus stílusban épült Zettl-Langer nyaraló, amelynek parkjában faritkaságok is találhatók. A nyolcvanas években a Magyar Posta a villát és a környező ingatlanokat mintegy 35 millió forint összértékben megvásárolta. A posta szétválása során a már egységes ingatlan végül is a Matáv Rt. tulajdonába került. Anyagiak híján az üdülő létrehozása egyre csak késett, az ódon épület pedig szép lassan omladozni kezdett. Pár évvel ezelőtt csövesek is befészkelték magukat falai közé, tüzet raktak benne, aminek következtében még a tetőszerkezet is meggyulladt. A villa sorsával kapcsolatban Püspöki József,a Matáv Rt. soproni igazgatóság beruházási és építési osztályának ingatlangazdálkodási csoportvezetője elmondta, ebben az évben - közel nyolcmillió forint értékben - különböző állagmegóvási munkákra került sor, a tetőszerkezet rendbetételét tartották a legsürgetőbb feladatnak. Jövőre a felújítási munkák folytatása mellett már elkezdődik a Zettl- Langer-villa teljes közműellátásának kiépítése is. A beruházást a Matáv Rt. budapesti vezérigazgatósága finanszírozza. A tervek szerint több lakosztály kialakítása után 1995-ben nyitja meg kapuit a vendégház. A leendő üdülő parkjában meglévő növényritkaságok szükségessé teszik, hogy a munkák során az építtetők a természetvédő szervezetekkel is felvegyék a kapcsolatot.

Forrás: Kisalföld Archív

10 éve - Omega Oratórium a hűség napján Sopronban

A hűség napján Sopronban is felcsendülnek a klasszikus zenei formákba öntött és ezáltal új zenei dimenziókban tovább élő Omega-slágerek. Az Omega Oratóriumot ma este 8-kor az evangélikus templomban adják elő. Az evangélikus templomban már tegnap elkezdődtek az Omega Oratórium előadásának technikai előkészületei. Az oltár előtti területen ötven négyzetméteres színpadot hoztak létre speciális elemekből, hogy a keresztelőkút is a helyén maradhasson. A színpad egészen a padsorokig nyúlik. A magasabb pódiumon kap helyet az énekkar. Balra helyezkednek el a szimfonikus zenekar muzsikusai, míg jobboldalt zenél az Omega együttes. A hangrendszer és a lézertechnika kiépítése ma folytatódik. Az este 8 órai kezdésre a nagyméretű kivetítők is helyükre kerülnek, hogy a közönség mindenhonnan jól láthassa az előadókat. Az Omega Oratórium megszólaltatásában soproni és környékbeli zenészek és énekesek is közreműködnek. Benkő László, Kóbor János, Debreczeni Ferenc, Gömöry Zsolt, Szekeres Tamás, Szöllössy Kati mellett a Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar tagjai, a Bel Canto Énekkar, illetve a Sonitus Kórus vesz részt a produkcióban. Az Omega Oratórium karmestere Bókas Zoltán,a Pécsi Nemzeti Színház dirigense lesz. A Lions a Rotaryval összefogva az Omega Oratórium felcsendülése előtt és után a templom bejáratánál forralt bort és teát kínál a közönségnek. A befolyt adományokat jótékony célra fordítják.