10 éve – Oscar-esélyes A nagy füzet

Szász János – részben Sopronban forgatott – A nagy füzet című filmje is versenyben van az Oscar-díjért – jelentette be Los Angelesben az amerikai filmakadémia az elmúlt hétvégén. Sopron három napig biztosított helyszínt A nagy füzet című film forgatásához 2012 áprilisában. Az Árvaház két korabeli piac színterévé változott, s a Balfi utcában is kamerásokat, különböző karaktereket láthattak a járókelők.

Los Angelesben az amerikai filmakadémia hétvégi bejelentése szerint Szász János -részben Sopronban forgatott - A nagy füzet című filmje is versenghet az Oscar-díjért a legjobb idegen nyelvű alkotás kategóriában. Az amerikai filmakadémia 76 munkából választotta ki a csoport kilenc jelöltjét. A film Kristóf Ágota magyar származású svájci író negyven nyelven megjelent világhírű regénye alapján készült. A II. világháború idején játszódik, s a nagymamájuknál nevelkedő, a kegyetlen világban túlélni igyekvő ikerpár megrázó történetét meséli el. Magyar filmet legutóbb 1988-ban jelöltek Oscar-díjra, Szabó István Hanussen című alkotása szerepelt a top ötös listán.

A nézők többsége számára vélhetően nem fog kiderülni, hogy a film néhány jelenetét Sopronban forgatták. Ezt csak mi, soproniak tudjuk, és éppen ennek a névtelen szolgálatnak van szép üzenete számunkra: olyan módon hozzájárulni a nagy egész létrehozásához, sikeréhez, hogy nem vagy a főszereplő. Csak egy picit tudsz adni, de azt tehetséggel és jó szívvel adod. Egy harmonikus világnak ez lenne a rendje – kommentálta a film Oscar-díjra jelölésének hírét az idei Sopron Kultúrájáért díjjal kitüntetett Farkas Anikó, a Pro Kultúra rendezvényszervezője. Sopron három napig biztosított helyszínt A nagy füzet című film forgatásához 2012 áprilisában. Az Árvaház kéz korabeli piac színterévé változott, s a Balfi utcában is kamerásokat, különböző karaktereket láthattak a járókelők. Szász János (1958) rendező a soproni helyszínről akkor úgy nyilatkozott a Kisalföldnek, hogy a város a legjobb választásnak bizonyult. „Sopron őrzi múltját, a belváros patinás, nincs ostoba módon átépítve” – fogalmazott.

Szász János a filmmel Karlovy Varyban fődíjat nyert. Hogy benne lesz-e a legjobb ötben az alkotás, január 16-án jelentik be, az Oscar-díjakat március 2-án adják át.

15 éve – Januártól négynapos munkahét

A szokásos téli leállás után januártól négynapos munkahetet vezetnek be a Graboplast győri gyárában és a győri Rába Járműipari Holding sárvári alkatrész- és győri futóműgyárában. Az ok mindkét vállalkozásnál a pénzügyi válság nyomán fellépő keresletcsökkenés.

Január 5. és 12. között indul az év a Graboplast gyáraiban, Győrben és Kecskeméten. A kecskeméti parkettagyár a téli leállás előtt is négynapos munkahétben dolgozott, s ezt a rendet követi januártól a győri gyár is, ahol sportpadlókat, járműipari padlókat és úgynevezett contract padlókat gyártanak,amelyek valamennyi földrészre eljutnak. – Számítottunk arra, hogy ha némi késéssel is, de a győri gyárban is korlátozni kell a termelést– fogalmazott megkeresésünkre Jancsó Péter, a Graboplast Zrt. elnök-vezérigazgatója, aki elmondta azt is, az első negyedév tizenkét hetében ötnapos munkahetek is lesznek a győri gyárban, attól függően, hogyan alakul a megrendelés.

A Rába Járműipari Holding gyáraiban különböző időpontokban kezdődik az év, lesz, ahol már január 5-én termelnek, mint Sárváron, s olyan is, ahol január 12-énkezdődik a munka. A Rába Alkatrészgyártó Kft. móri gyárában nem változik az ötnapos munkahét, a műszakok száma azonban csökken. Harminchat órás lesz a hét januártól a Rába Jármű Kft.-nél, s négynaposra szűkül a munkahét a Rába Alkatrészgyártó Kft. sárvári gyárában, valamint a Rába Futómű Kft. győri gyárában. – Úgy számolunk, hogy az új munkarend április végéig marad érvényben, bízom azonban abban, hogy a világpiacokon normalizálódik a helyzet és előbb vissza tudunk állni az idén megszokott munkarendhez –fogalmazott a Kisalföldnek Pintér István elnök-vezérigazgató. Kérdésünkre, hogy a termeléscsökkentés okoz-e problémát a dolgozók körében, az elnök-vezérigazgató azt mondta: – A szakszervezetekkel írásban megállapodtunk, munkabéke van a Rábánál.

20 éve – Barakkajtók a Sorstalanságba

Az egyik mosonmagyaróvári asztalosüzemben készülnek a Sorstalanság című film egyes kellékei. A Lajta-parti szakembernek szűkös határidőn belül a buchenwaldi koncentrációs tábor barakkjainak ajtóit kell elkészítenie. A Piliscsabán felállítandó buchenwaldi koncentrációs tábor barakkjainak ötvenhárom ajtaja Borbély Sándor és munkatársai keze alatt készül el.

Az elmúlt hét elején kezdték elforgatni minden idők legnagyobb költségvetésű magyar filmjét, a Nobel-díjas Kertész Imre regényéből készülő Sorstalanságot. A Piliscsabán felállítandó buchenwaldi koncentrációs tábor néhány díszlete az egyik mosonmagyaróvári asztalosműhelyben készül. Borbély Sándor munkatársaival ötvenhárom ajtót készít el, amik a koncentrációs tábor barakkjain láthatók majd a filmben. –Nyáron Bősárkányban dolgoztunk egy faházon, a tulajdonosa a Mafilm egyik mérnöke ,kezdte Borbély Sándor. – Elégedett volt a munkánkkal, ezért októberben megkeresett bennünket azzal, hogy lenne-e kedvünk a Sorstalanság című filmbe díszleteket készíteni.

Konkrét megrendelést akkor még nem kaptunk, azt mondták: szólnak, ha aktuális lesz. December elején aztán ismét jelentkeztek részletes tervrajzokkal, amik egy koncentrációs tábor barakkjainak nyílászárói voltak – mesélte Borbély Sándor. A filmgyártó cég árajánlatot kért az egyes darabokra. Az egész megrendelés 53 ajtóról, 239 ablakról és 19 zsalugáterről szólt, a szállítási határidő pedig december 30. A rövid határidő és a kapacitásunk miatt végül csak az ajtók gyártását tudtuk elvállalni, a többi elemet két budapesti asztalosüzem készíti el – mondja Borbély Sándor. Az ajtókat fenyődeszkából készítik és a régi parasztházaknál látható nyílászárókhoz hasonlítanak majd. A fát sötétre pácolják és korhű vasalatot szerelnek rá, amit egy nagycenki mintaboltban szereztek be. A megrendelők külön kérték az asztalost, hogy az egymás mellé kerülő deszkákat ne válogassák méret szerint és helyenként hagyjanak rést is köztük.

A mosonmagyaróvári asztalosüzemben összességében 11 köbméter fenyődeszkát használnak fel a munkához. Az ajtók felének december 30-ra kell elkészülniük, a többiért pedig január10-én jönnek a filmesek, mivel január 30-ra fel kell építeni a teljes díszletet Piliscsabán. A szoros határidő miatt a mosonmagyaróvári műhelyben a két ünnep között is folyik majd a munka és a filmes megrendelés tíz embernek három héten át biztosít folyamatos munkát.