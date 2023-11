Súlyos betegséggel küzdenek

A mosonmagyaróvári Lencse Gáborné javára a családsegítő szakember kért segítséget. Az asszonynál vastagbélrákot állapítottak meg, a kemoterápia és a sugárkezelés is megviselte egészségét, így dolgozni sem tudott visszamenni az 56 éves nő. Időközben élettársánál is vastagbélrákot fedeztek fel, és a tüdejét is megtámadta a rosszindulatú kór. A támogatást számláik befizetésére fordították

Csak tető legyen a fejük felett

Az albérletre és a megnövekedett rezsiköltségekre fordította az olvasóink jóvoltából átadott 200 ezer forintot a Mosonmagyaróváron élő Orsós Erzsébet, aki négy gyermekét egyedül neveli. A család jövedelme 220 ezer forint a gyedből és a családi pótlékból, az anya gyermektartást nem kap. Albérletben élnek egy kétszobás lakásban, ami szintén jelentős költség. A helyzetük kilátástalanná vált: családsegítőjük kért támogatást javukra a Kisalföld alapítványától.

Anabella harca az idővel

Lelkes Anabellánál SMA-t diagnosztizáltak: cikkünk írásakor még kérdéses volt, hogy az aprócska lányka megkaphatja-e a gyógyulásához szükséges 750 millió forintos génterápiát.

– A további kezelésekről annyit tudunk, hogy rengeteg terápia, gyógytorna, ortopédiai vizsgálat szükséges, aminek a havi anyagi finanszírozása még nem áll rendelkezésünkre. Most az a cél, hogy megállítsák a sorvadást, ha ez sikerül, próbáljuk lábra állítani Anabellát, ami több évbe telhet – osztotta meg velünk az édesanya, Ninetta. Anabella családja tudja, hosszú út vár rájuk. Ezen az úton sokan a család mellé álltak, így alapítványunk is 200 ezer forinttal segítette a kislány gyógyulását.

Példás összefogás Tamás Lénáért

Már túl volt egy életmentő műtéten és májtranszplantációra várt az az ásványrárói kislány, akinek gyógyulásáért sokan szorítanak. Tamás Léna családja mellé sokan odaálltak ebben a nehéz időszakban. Alapítványunk is 200 ezer forinttal segítette a beteg kislány gyógyulását. Jó ír, hogy a cikkünk írása óta Léna már túl van a műtéten, melyet Németországban végeztek el és családja szeretetének örülhet itthon.

Kis segítség nagy álmokhoz

A Kisalföld Jóakarat Hídja Alapítvány 200 ezer forinttal támogatta az acsalagi Sipőtz családot, akik nem ismeretlenek olvasóink számára. Augusztusban írtunk arról a 17 éves fiúról, aki születése óta súlyos betegséggel küzd. Jótékonysági családi napot és autóstalálkozót is szerveztek neki a településen. – Dani 2006-ban, hatodik hónapra jött a világra oxigénhiánnyal, spasticus tetraplegiá­val. Többször műtötték már a csípőjét, de sajnos azóta sem tud járni. A mozgatása, főleg a fürdés egyre nehézkesebben megy – mondta el a fiú édesanyja, Sipőtzné Farkas Gizella, aki férjével egy mozgáskorlátozott fürdő kialakítására és többfunkciós kerekesszékre gyűjt

Új otthon, új remény

Több mint egy hétig a szüleinél húzta meg magát Sallainé Domján Éva. Kilakoltatásukat követően 11 és 12 éves gyermekei az apjukhoz kerültek, ő pedig harmadmagával szűkösködött a garzonban. Olvasóink adományaiból az új albérlet kaucióját fizette ki, amire nehezen, sok elutasítás után bukkantak, és ami lehetővé teszi a család újraegyesítését. Éva – ahogy mondja – harmadjára kezdi a nulláról.

Kiegyenesedik végre a kacskaringós kémény

Oláh Péterné Julianna öt kiskorú gyermeket nevel, férje targoncás fizetéséből élnek heten, meg az ápolásiból, mert legkisebb gyermeke, a hároméves Patrik több súlyos betegséggel küzd. Nagyszentjánoson, vasúti szolgálati lakásban élnek, ahol eddig jóváhagyták a kéményseprők a kanyarodó kéményt, most azonban leállíttatták a fűtést az egész házban. Olvasóink adományainak hála áthelyezték a kazánt és kiegyenesítették a füst útját, hogy újra tudjanak fűteni

Tehetetlenül néztük, ahogy ég a házunk

Egy száz négyzetméteres nagyszentjánosi családi ház tetőszerkezete gyulladt ki, amikor Zsolt begyújtott a kazánba, majd elindult Győrbe. Olvasóink adományaiból, a Jóakarat hídján keresztül Györe Zsoltot támogattuk, akinek az otthona, 25 évnyi keze munkája és az emlékei is odalettek. Szomszédja ajánlotta alapítványunk figyelmébe a férfit, akinek a padlásáról indult ki a tűz. Lakhatatlanná vált ház vált újra otthonná.

„Kiabáltak, hogy ég a házunk”

Februárban egy kétgyermekes család otthona vált a tűz martalékává Győrzámolyon. A tűzoltóság szakemberei szerint a mikrohullámú sütő elektromos kábele okozta a tűzesetet. Égi szerencse, hogy a szülők és két gyermekük időben hagyták el a házat. A családfő lelki jelenlétének köszönhetően nem történt nagyobb tragédia. Amint hallották, hogy tűz van, kikísérték a gyerekeket, Géza pedig még visszament az épületbe és kihozott négy gázpalackot a füsttel telített épületből. A Vörös családot lapunk is segítette a Jóakarat hídján keresztül.

Kicsi lány küzd a leukémiával

Enese. A Streichonovecz családnak határtalan boldogságot jelentett kislányaik születése. A kisebbik lány, Vivien azonban súlyos beteg lett, akut limfoid leukémiával küzd. A családért a falu is összefogott, és olvasóink adományainak köszönhetően lapunk alapítványa is támogatta őket. Az önkormányzat pénzbeli támogatása mellett a falu népe is igyekezett segíteni a nehéz sorsú családon az utóbbi időben, számos alkalommal szerveztek adománygyűjtést a községben.

Eláztak a bútoraik

Károlyi Tivadar és családja végső elkeseredésében fordult a Kisalföld alapítványához, a Jóakarat hídjához segítség reményében, ugyanis a közelmúltban leesett nagy mennyiségű eső eláztatta az otthonukat, megsemmisítve a legtöbb bútorukat. A család részére a Jóakarat hídja 200 ezer forintot ajánlott fel olvasóinknak köszönhetően, amit a ház padlóburkolatának helyrehozására használtak fel, illetve az elázott villanyvezetékek cseréjére fordították.

Mindent megadna a gyermekeinek

Vajda Patrícia nehéz anyagi körülmények között neveli öt-, hét- és tizenhárom éves gyermekeit, akik gyakran betegek. Olyankor otthon kell maradnia velük, ráadásul az egyik gyermeknek rendszeresen gyógyszerszedésre van szüksége. A legtöbb munkáltató nem nézi jó szemmel, hogy az anyuka a kicsikkel otthon marad, így csak alkalmi munkákat tud vállalni, ami kevés a megélhetésünkhöz. Olvasóink segítségével támogathatta őket a Jóakarat Hídja Alapítvány 200 ezer forinttal, amelyet elsősorban élelmiszerre, gyógyszerekre, valamint cipő vásárlásra fordítottak.

Két unokát nevel egyedül a nagymama

Két kiskorú unokáját neveli az iváni Károlyi Károlyné, akinek a felnőtt hátrányos helyzetű fiáról is gondoskodnia kell. Ha mindez nem lenne elég, a közelmúltban szinte lakhatatlanná vált az otthonuk a beszakadt tető miatt, de az iváni önkormányzatnak és olvasóinknak hála sikerült megjavíttatni azt. Olvasóink segítségével Őket a Jóakarat Hídja Alapítvány 200 ezer forinttal támogatott, amelyből a a konyha feletti rész beázását javították meg, valamint tűzifát vásároltak.

Gázszámlára is jutott

Két kisgyermekét egyedül neveli a jobaházi Horváth Gáborné, férjére még jóideig nem számíthat az asszony. Idős anyósánál élnek, nehéz anyagi körülmények között. Bevételük kevés, a kiadás sok, ráadásul adósság is terheli őket. Az alapítványunktól kapott támogatást elsősorban a gáz hátralék törlesztésére fordította Horváth Gáborné. A kevéske maradékból a gyerekek kaptak ruhát és élelmiszert is vettek. A kisfiú négy éves lesz, a kislány kettő. Az anyukájuk arra törekszik, hogy a nehézségeket lehetőleg ne érzékeljék a gyerekek.

Nagyfia betegsége mentette meg a házat

Gönyű. Az év elején egy kéménytűz miatt megrongálódott gönyűi családi ház felújításához kértek segítséget alapítványunktól. A három gyerekes család otthona csak azért nem égett le teljesen, mert az egyik gyermek napközben beteg lett, az iskolából hazaküldték, így észrevette a tüzet, amit az azonnal hazaszaladó édesapa kezdett el oltani. Az új kéményhez, a lakás helyreállításához jól jött az alapítvány százezer forintos támogatása. Azt is és az ismerősök, barátok segítségét is hálásan köszönték Takács Piroskáék.

Lánya ad erőt az édesanyának

Kollégák bátorítására fordult a nehéz helyzetbe került, bágyogszováti édesanya a Kisalföld olvasóihoz, hogy a Jóakarat hídján keresztül segítséget kapjon. Kletner Zsuzsanna, a bágyogszováti 43 éves édesanya januárban egyedül maradt kislányával, a 6 éves Zoéval a régi nagyszülői házban. A fiatal nő közel 4 éve dolgozik a munkahelyén, Csornán a buszpályaudvaron takarít. Ebből a jövedelemből tartja el magukat, fizeti a hitelt és igyekszik mindent biztosítani gyermekének. A Jóakarat hídja által az olvasóktól kapott 200000 forintos összeget tűzifára fogja költeni.