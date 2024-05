Az áruszállítói feladatkör

Az áruszállítók a mindennapjaik túlnyomó részében vezetnek, azaz eljuttatják a rájuk bízott árukat A pontból B pontba. A munkakörük ugyanakkor korántsem csak ebből áll. A szállításhoz például rendszerint tartoznak különböző dokumentációk, amelyeket alá kell íratniuk, illetve a nap végén elszámolniuk azokkal.

A pozíció továbbá sok esetben más feladatkörökkel is össze vannak kötve. Példának okáért az olyan állásportálokon, mint a CegledAllas.hu, könnyen lehet találkozni áruszállító-raktáros hirdetésekkel, ahol is az áruszállítókra egyúttal raktáros teendők is várnak: https://cegledallas.hu/allasok/szallitas-fuvarozas. Ez jellemzően azt jelenti, hogy maguknak a sofőröknek is tevékeny szerepet kell vállalniuk az áruk gépjárműre történő fel- és lepakolásában, azok rögzítésében, a készletkezelésben, valamint az általános raktári rend fenntartásában is.

Arról sem feledkezhetünk meg, hogy az áruszállítók ezenfelül kapcsolattartói feladatokat is ellátnak, hisz rendszerint a fuvarszervezőkkel és a célállomások beszerzőivel vagy logisztikusaival is kommunikálnak a szállítások során. Mindezen kívül pedig a gépjármű műszaki állapotára és a közlekedési szabályok betartására is oda kell figyelniük, vagyis valóban sokrétű kihívásokkal találkozhatnak a mindennapok során.

Milyen lehetőségek adódhatnak Cegléden?

A ceglédi álláskínálatban nem ritkák az áruszállítói pozíciókra vonatkozó álláshirdetések. Ezt az említett cegledallas.hu weboldala is alátámasztja, ahol több ilyen lehetőséggel is találkozhattak már az álláskeresők a korábbiakban. Volt itt példa B kategóriás jogosítvánnyal is betölthető áruszállítói és ételkiszállítói pozíciók megjelenésére is, de a magasabb kategóriát igénylő sofőr pozíciók sem ritkák.

Az utóbbiak esetében a jellemző elvárásokat – gépjárműtől függően – a C+E kategória, PÁV vizsga, sofőr kártya és GKI kártya megléte jelenti. Ahol csak a B kategóriás jogosítvány az elvárás, ott a gyakran felmerülő raktárosi teendőkből adódóan a targoncás jogosítvány megléte, továbbá a raktározásban szerzett tapasztalat is követelmény lehet, vagy legalábbis előnyt jelenthet a pályázatok elbírálása során. Ezenfelül pedig valamennyi esetben nagyfokú pontosságot, szabálykövető magatartást és nem utolsósorban megbízhatóságot várnak a munkáltatók az áruszállító sofőröktől. (x)