1. Készítsünk profi önéletrajzot!

Az első és legfontosabb lépés, hogy egy átlátható és kinézetre is megfelelő önéletrajzot állítsunk össze. Szerencsére napjainkban már számos önéletrajz minta közül választhatunk, így egyáltalán nem kell a nulláról felépítve elkészíteni a CV-nket. Csupán a számunkra szimpatikus sablont szükséges kitölteni, és 5-10 perc után már az új önéletrajzunkkal pályázhatunk a kiszemelt állásokra.

Töltsük ki precízen az adatokat!

Legyen szó a korábbi tanulmányainkról vagy munkahelyeinkről, tüntessünk fel minden adatot részletesen. A képességeinkkel és készségeinkkel kapcsolatban szintén adjunk meg minél több információt, hogy a potenciális munkaadóink pontosan lássák, hogy mire számíthatnak tőlünk. Mutassuk be bátran, de őszintén a szakmai tudásunkat, hogy megkülönböztessük magunkat a versenytársainktól.

2. Figyeljük napi szinten az álláshirdetéseket!

Manapság rengeteg álláshirdető portál áll a rendelkezésünkre, ezekre pedig érdemes is regisztrálni, hogy emailben is értesüljünk az újabb lehetőségekről. Töltsük fel az önéletrajzunkat, és állítsuk be, hogy konkrétan milyen munkakörök iránt érdeklődünk. Fordítsunk napi 10-15 percet a friss állásajánlatok átnézésére, hogy még időben jelentkezhessünk a pozíciókra.

Használjuk a közösségi médiát is!

A népszerű közösségi média platformokon milliónyi álláskeresőknek fenntartott csoportot találunk, ahol akár munkakör vagy település alapján is böngészhetünk az állásajánlatok között. Lépjünk be a számunkra releváns csoportokba, és nézzük át naponta a posztokat. Előfordulhat, hogy bizonyos cégek vagy vállalkozók csakis a közösségi médiában hirdetik meg a pozíciókat, ezért kísérjük naponta figyelemmel a social media-t.

3. Készüljünk fel alaposan az állásinterjúkra!

Habár sokan félnek az állásinterjúktól, de egy kis felkészüléssel nincs mitől tartani. Lényegében ugyanazok a kérdések szoktak elhangozni, ezért akár előre megtanulhatjuk, hogy mit is fogunk mondani. Írjunk már most egy szöveget a szakmai tudásunkkal és az alapvető tulajdonságainkkal kapcsolatban is. Így az interjú napján már magabiztosan válaszolhatunk minden egyes kérdésre.

Gondolkodjunk egy kicsit a munkaadók fejével. Mit várhatnak el tőlünk? Milyen feladatokat bíznának ránk? Milyen képességek szükségesek az adott pozíció betöltéséhez? Keressünk válaszokat ezekre a kérdésekre, és próbáljuk meg kitalálni, hogy mire lesznek kíváncsiak az interjú során.

4. Fejlesszük a szakmai tudásunk!

Már napi 20-30 percnyi olvasással is rengeteget tehetünk a szakmai fejlődésünkért. Vegyük kézbe a megfelelő szakirodalmakat, illetve nézzünk bátran oktatóanyagokat is az interneten. Minél több szakkifejezést és elméletet ismerünk, annál nagyobb eséllyel aratunk sikert az állásinterjúkon. Persze ez időt és energiát igényel, viszont így hatalmas előnyt szerezhetünk a többi jelentkezővel szemben.

Ha az interjúztatók látják, hogy tisztában vagyunk az általuk használatos fogalmakkal, és pontosan tudjuk, hogy miről beszélünk, már nyert ügyünk van. A lényeg, hogy valóban készen álljunk a munkakör betöltésére, de legalábbis kevés betanítást igényeljen az adott pozícióban való elhelyezkedés. A korábban olvasott könyvek címeit akár meg is említhetjük az interjúkon, hiszen ezzel a tanulási hajlandóságunkat is nagyszerűen bizonyíthatjuk.

5. Ne féljünk új dolgokba belevágni!

Leginkább az IT-ben vagy éppen a logisztikában szeretnénk elhelyezkedni, de hosszú ideje nem járunk sikerrel? Ez esetben vegyük számításba a végzettségünkhöz távolabb álló munkaköröket is. Ugyanis lehet, hogy a ranglétra alsóbb fokairól kell majd indulnunk, viszont szorgalommal és kitartással gyorsabban feljebb küzdhetjük magunkat.

Sőt, az is előfordulhat, hogy egy számunkra jelenleg ismeretlen szakmában találjuk meg a valódi hivatásunkat, ezért tegyünk bátran egy próbát a különböző területeken. Beszélgessünk az ismerőseinkkel is az általuk végzett munkákról, hogy minél több információt szerezzünk. Még ha csak néhány hónapot is töltünk egy cégnél, már azzal is gazdagítjuk és színesítjük az önéletrajzunkat.

A fenti 5 tipp segítségével végre sikeresebbek lehetünk az álláskeresés terén. Első lépésként készítsük el egy profi önéletrajz minta alapján a CV-nket, majd monitorozzuk folyamatosan az újabb és újabb állásajánlatokat. Készüljünk fel a lehető legprecízebben az interjúkra, és ne feledkezzünk meg a szakmai tudásunk fejlesztéséről sem. Ha pedig hosszú ideje nem találunk állást, akkor próbáljunk ki egészen új kalandokat is! (x)