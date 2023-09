- Immár két évtizede készítenek gerenda- és készházakat. Honnan indult a családi vállalkozás?

- Külső és belső kényszer vitt rá a változtatásra 1989-ben, ugyanis állami kutatóintézetnél dolgoztam, ami a rendszerváltás után széthullott. Három gyermekem született, akik motiváltak az otthonteremtésre és hogy önálló lábra álljak. Megadatott a lehetőség, hogy vállalkozzak, így az 1990-es években faipari gépek és termékek kereskedelmével kezdtem el foglalkozni, amiben meghatározó volt Ausztria közelsége, ahol a faiparnak évszázadokra visszatekintő hagyománya van. Mintegy tizenhárom éven keresztül osztrák, német, svájci és olasz partnerektől szereztem be az árut, amivel Magyarországon, Romániá­ban, Ukrajnában és Oroszországban kereskedtem. Sikerült megtapasztalnom a nyugati világot, ahol láttam, milyen technológiával készülnek a faházak, ami mindig is tetszett. Rájöttem, hogy ez az a vonal, amit szeretnék itthon megvalósítani.

A családi vállalkozást iránti elkötelezettséget Ubrankovics Pál gyermekei viszik tovább.

- Hogyan sikerült Magyarországra hozni a nyugati építészetet?

- Mi nem a nulláról, hanem mínuszokról indultunk. Európai uniós pályázat révén sikerült megvásárolnunk 2004-ben a számítógép által vezérelt megmunkálóközpontot, ami teljesen új technológia volt Magyarországon. Akkor még nem találtam olyan embert, aki legalább hasonló technológiát látott volna. Így először meg kellett tanulnunk, hogy hogyan kell kezelni a gépet, de végül találtam az egyetemről és a szakmából 2–3 olyan kollégát, akik betanulták. Ezután jött az, hogy el kell adni a terméket. Rendeztünk bemutatókat ácsoknak, építészeknek és hallgatóknak, ahol megmutattuk, hogy már nem a helyszínen kell faragni, fúrni és vésni a faanyagot. A tetőszerkezettől kezdve bármit összeállíthatnak a számítógépes programmal, amit a gépsor előre legyárt és a helyszínen csak össze kell rakni az elemeket, mint egy legót.

- Milyen alapanyagokkal dolgoznak?

- Európában természetes építési rendszerhez igazodtunk. A termékeink EU-s minősítéssel rendelkeznek, az osztrák és német szabványoknak és előírásoknak megfelelően. Az alap- és segédanyagokat, valamint a technológiát mind-mind ezekből az országokból szerezzük be.

- Milyen célközönség választja a faházakat?

- Határozott ügyfélkörtől kapunk megkeresést, akiknek megvan az igényük arra, hogy az otthonukban ne legyenek beépítve olyan anyagok, amikről köztudott vagy csak gyanút adnak arra, hogy az egészségre káros kipárolgásuk, kisugárzásuk van. Finnországban például végeztek egy kutatást, amelyben azt vizsgálták, hogy a fából készült házaknak van egy nyugtató kisugárzása. Az ügyfeleinktől pedig olyan visszajelzéseket kapunk, miszerint mióta a faházban élnek, a gyermekük nem köhög, nincs légúti panasza.

- A faalapú építészet lehet a jövő?

- A faépítészet terén, ha egy kicsit körülnézünk a világban, akkor láthatjuk, mennyi lehetőség van. Ma már faszerkezettel elkészíthető 30–40 méteres áthidaló, de 70 méter magas épületet is meg lehet építeni. Az otthonokban is számtalan lehetőséget biztosít, kezdve a klasszikus vagy extrémebb megjelenéstől, de emellett manapság az sem hanyagolható el, hogy a fa alapanyagú házaknak rendkívül alacsony az energiaigénye. A megrendelőink tapasztalatai is azt mutatják, hogy a házaink kevés energiát igényelnek télen és nyáron egyaránt, hiszen rendkívül jó a hőszigetelésük, ami szintén faalapú. 