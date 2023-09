Szeptembertől eltűnnek a diákok a munkaerőpiacról, némi űrt hagyva maguk után a kasszákban, konyhákban. Mivel a gyerekek visszatérnek az iskolába, óvodába, a nagyszülőkre sincs már akkora szükség, és itt találkozik a két társadalmi réteg egy pillanatra. Épp csak míg átveszik a munkát a diákoktól. – Bőven van még potenciál a nyugdíjasokban – vallja Fülöp Péter, az Északi Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet területi vezetője. – Ha valaki elérte az öregségi nyugdíjkorhatárt, még bátran vállalhat munkát, persze csak ha úgy gondolja, hogy erre szüksége van. Oka lehet ennek az is, ha unatkozik, társaságra vágyik valaki, esetleg kiegészítené a nyugdíját, vagy új célokat, kihívásokat keres az életben. Ami a lényeg, hogy a szövetkezetünk úgy tudja képviselni ezt a társadalmi réteget a munkaerőpiacon, hogy azzal sok problémára kínál egyszerre megoldást.

A jelenlegi állás szerint Magyarországon 2–3 éven belül félmillió új munkavállalóra lenne szükségünk. Vannak cégek, melyek ezt külföldről behozott vendégmunkásokkal oldják meg, de egyre többen ismerik fel a nyugdíjasokban rejlő potenciált is.

- Sokféle munkát kínálunk a nyugdíjasoknak, jellemzően ezek könnyű fizikai vagy szellemi munkák – mondja Fülöp Péter.

– A munkahelyekkel folytatott tárgyalások során arra törekszünk, hogy a 8–12 órás műszakokat alakítsák át 4–6 órásra. Ha adnak esélyt a nyugdíjasoknak, a munkaszervezést már mi vállaljuk. Például egy 12 órás munkanapot nem egy, hanem két ember visz végig, a nap közepén cserélnek. Ez a termelékenységet nem hátráltatja. A nyugdíjas munkavállalók esetében ugyanúgy csak 15 százalék szja-t vonnak le a bruttó bérből, mint a diákoknál, rá­adásul nem terheli a bérköltséget munkáltatói járulék sem.

Jelenleg 96 állásajánlat talál­ható a szövetkezet weboldalán (www.szomszedok.eu), ahol minden egyéb fontos információt is megtalálnak az érdeklődők. A szövetkezet nemcsak a munkába való visszatérést támogatja többek között ingyenes üzemorvosi vizsgálattal, hanem szabadidős programokat is szervez.

- Országszerte több mint 25 irodát üzemeltetünk, ahol személyes ügyintézésre is lehetőség van. Jellemzően a kereskedelemben, a gyáriparban, a vendéglátásban tudunk munkalehetőséget kínálni. Fontos tudni, hogy ez nem minősül munkaviszonynak, tehát annyit dolgozik az illető, amennyit szeretne. Ha csak heti három napot, akkor heti három napra szervezünk neki munkát. Ha csak napi néhány órát vagy havi néhány alkalmat, akkor annyit. Törekszünk arra, hogy legyenek rövidebb műszakok, ahol azt a helyi technológia megengedi, de vannak olyanok, akik eleve nyolc órában szeretnének munkát vállalni. Hiszen ha már elindult otthonról, akkor szeretné a napját munkával és pénzkeresettel eltölteni. Ezenfelül nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a munkaszervezésen túl nagyon sok szabadidős programot is szervezünk a hozzánk csatlakozó nyugdíjasoknak.

A szövetkezetnél folyamatosan vizsgálják, hogy mi az oka annak, hogy csatlakoznak hozzájuk. Ha munkavállalás miatt, akkor azt is vizsgálják, hogy ennek mi a motivációja. A pénzkereseten felül ugyanis nagyon gyakran megjelenik a társaság keresése is, erre reagálva több programot, lehetőséget is kínálnak.

- Együttműködünk az országos szűrőbusszal, a veszprémi egyetemmel nyugdíjasegyetemet működtetünk hat éve, Győr-Moson-Sopron vármegyében nem olyan régen elindult a Szomszédok Nyugdíjas Klub. Itt helyben minden évben tartunk karácsonyi ünnepséget, szervezünk kézműves-foglalkozásokat, az irodában kialakítottunk egy kis könyvtárat is, és hamarosan tartunk egy Győr városon belüli sétát, ahol meghívjuk egy fagyira a megjelent résztvevőket. Hangsúlyosan fontosnak tartjuk azt, hogy ne csak azok térjenek be hozzánk, akik munkát keresnek, hanem azok is, akik társaságra, a szabadidő hasznos eltöltésére vágynak.