Erős, összetartó közösséget szeretnék építeni, amely képes együtt, egységben dolgozni a faluért

– mondja Bassák Attila, amikor arról kérdezem, polgármesterként mi volt a fő vezérfonala az elmúlt négy évben. Annak idején, 26 évesen focizni érkezett a településre, ahol az apai nagyszülei is éltek, s beleszeretett a faluba.

- Fél év után kijelentettem, hogy itt szeretnék élni, de évekkel később elveszni látszott ez a vonzerő. A megválasztásom előtti években a falu sok esetben elhanyagolt volt, nem keltette egy rendezett, vonzó település látszatát. Bevallom őszintén, 39 évesen én is azon gondolkodtam, hogy elmegyek a faluból. És nemcsak én, hiszen éppen a 30–40-es korosztály keresett meg, hogy jelöltessem magam polgármesternek. Egy hónapig győzködtek, mire igent mondtam, hiszen soha nem voltak hasonló ambícióim… – meséli a polgármester.

Bassák Attila, Sokorópátka polgármestere

430 millió forint érkezett a faluba

A fiatal polgármester új vezetői stílust hozott a faluba. „Hiszem, hogy nem attól lesz vezető valaki, hogy kiadja a munkát másoknak. Én az elsők között állok be dolgozni, akár kerítést festeni, ha arra van szükség. Eleinte ezt sokan nem nézték jó szemmel, mondván, nem ez a dolgom, de az új generációs településvezetésben, amit képviselek, ez már természetes. Én sosem néztem el az emberek feje fölött, nem felejtem, hogy kinek köszönhetően és miért vagyok itt” – vallja.

Megválasztása óta nem csak arra figyel oda, hogy Sokorópátka a legszebb arcát mutassa és jó legyen a faluba megérkezni, akár haza, akár vendégként jön ide az ember.

- Az elmúlt négy évben – beleértve a helyi civil közösségek eredményeit is – közel 430 millió forint pályázati pénz érkezett Sokorópátkára. Felújítottuk az orvosi rendelőt és társadalmi összefogással a sportöltözőt, az óvodaudvarra új játékok kerültek. Létrehoztunk egy pihenőparkot egy trianoni emlékművel, valamint emléket állítottunk a falu leghíresebb szülöttjének, az egykori miniszter Szabó Istvánnak, idén június 4-én pedig felavattuk a Sokoró Kapuját, a világ legnagyobb székely kapuját, mely Vajda Péter, a Sokoró Tájegység Egyesülés elnöke ötlete nyomán készült ezen civil szervezet és több testvérszervezet vezetésével. Sok a hívogató program is, nálunk minden hónapban történik valami – sorolja Bassák Attila. A fiatal polgármester büszke a falu színvonalas, minősített zöld­óvodájára is, amely bázisintézményként fogadja a képzésekre érkező pedagógusokat. Fontosnak tartotta azt is, hogy a falunak legyen sportegyesülete, a helyieknek pedig sportolási lehetősége, ezt ma edzőterem és játékszoba szolgálja.

„Többet elértünk, mint gondoltam”

– Ha összegzést kellene vonnom, azt kell hogy mondjam, többet elértünk, mint gondoltam. Ez annak is köszönhető, hogy nagyon jó az együttműködés a sokoró­pátkaiak, a képviselő-testület és a helyi civilek között. A képviselők teljes mellszélességgel beállnak az egyes ügyek mögé, nálunk valóban igaz a mondás, hogy „egységben az erő”. Több mint 11 civil szervezet, egyesület működik nálunk, köztük a kiemelkedően aktív Sokorópátkai Nőegylet és a nemrég megalakult Sokoró Tájegység Egyesülés. Igyekeztem visszahozni a faluba mindazt, amiért annak idején beleszerettem, és úgy érzem, sikerült, egyre több fiatal látja vonzónak Sokorópátkát – mondja Bassák Attila.

Valóban, Sokorópátka fiatalodik és még vannak üres telkek, eladó házak a Győrtől 25 kilométerre fekvő, 1140 fős településen. „Örülünk a betelepülőknek, de emellett szeretnénk megtartani azt a kedves, falusias jellegét, családias hangulatát a településnek, amely Sokorópátka egyik vonzerejét adja” – mondja a polgármester.

Pedig nem volt könnyű az elmúlt néhány év, mondja, elég, ha csak a Covid időszakára gondolunk, amikor nem tudott olyan szorosan együtt dolgozni a kép-viselő-testülettel, mint ahogy szerette volna.

Egy-egy nehéz időszakban úgy éreztem, nem folytatom tovább, de olyankor vé­giggondoltam, mi az, amit addig elértünk, és ez új erőt adott

– vallja.