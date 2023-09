Lámpabolt sok van, de olyat, ahol azt is elmondják, milyen lámpát vásároljon – vagy éppen ne vásároljon – az ember, melyik lesz a tökéletes az otthonába, nem nagyon találunk. A győri Fészek Csillár ilyen: közel 20 éves tapasztalattal segítenek eligazodni a világítótestek tengerében. Szükség is van rá, hiszen Tóthné Megyeri Zsuzsanna szerint a világítástechnika alulértékelt terület, még a lakberendező, belsőépítész szakemberek között is csak kevesen vannak, akik értenek hozzá.

– Nagyon sokan csak a divat, a megjelenés alapján választanak lámpát és nem veszik figyelembe a praktikus szempontokat, a fény alapvető jellemzőit vagy éppen a biztonságtechnikát. A LED-es lámpák, izzók megjelenése tovább árnyalja a képet, hiszen azok teljesen másképp viselkednek, mint a megszokott izzók – mondja a szakember, aki ma már oktatja is a világítástervezést. Work­shopjai között magánembereknek szóló is van, aminek mindenki hasznát veszi, aki építkezik vagy felújít, hiszen a jó világítás szinte „öltözteti” a lakást, döntő szerepe van otthonunk használhatóságában, hangulatában.

Tóthné Megyeri Zsuzsanna és Tóth Zsolt, a győri Fészek Csillár szakértői. Fotó: Rákóczy Ádám

Tóthné Megyeri Zsuzsanna szerint a világítástervezésben szinte mindenki hibázik, hiszen rengeteg szempontot kell figyelembe venni, ráadásul a trendek is félrevihetik az embert.

– Sokan nem gondolják végig, hogy egy adott lámpa mekkora területet és milyen szögben világít be. A ma nagyon divatos csőlámpák például mindössze egy egyméteres sugarú kört képesek megvilágítani lefelé… Az is tény, hogy a fény nem kanyarodik, jól példázzák ezt azok a kültéri lámpák, amelyek csak közvetlenül maguk alá és fölé világítanak, viszont remekül kiemelik a fal egyenetlenségeit… A biztonság szintén kényes kérdés, vizes helyiségekbe például kizárólag IP-védett lámpát szabad tenni – sorolja a Fészek Csillár vezetője.

Aki hozzájuk fordul, biztosan nem követ el nagy hibát, hiszen igény szerint szakértő tervezést is kap a lámpák mellé: az üzletben a lakás alaprajza alapján segítenek kitalálni a fő fények, hangulatfények és irányított, helyi megvilágítások helyét és típusát. A tapasztalat az, hogy sokan nincsenek tisztában a saját igényeikkel sem, őket a Fészek Csillár szakemberei, Tóth Zsolt és Tóthné Megyeri Zsuzsanna rávezetik, milyen világítás illeszkedik leginkább a térhez és az életmódjukhoz. Érdemes mielőbb, már a villanyszerelővel történő egyeztetés előtt tanácsot kérni.