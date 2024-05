Radnóti Miklós 115. születésnapján, vasárnap felavatták a költő domborművét Abdán, a Zrínyi Ilona Általános Iskola falán.

Túri Török Tibor Podmaniczky- és Krúdy Gyula-díjas szobrász alkotását a Krúdy irodalmi Kör ajánlotta fel adományként.

Az eseményen Szabó Zsolt, Abda polgármestere beszédében felelevenítette az Abda határában meggyilkolt Radnóti életét, majd úgy fogalmazott, hogy a település lakói szívügyüknek tartják hagyatékának ápolását, a most átadott dombormű pedig az iskola diákjainak is segíti a költő emlékének őrzését. Németh Nyiba Sándor, az irodalmi kör vezetője elmondta, Olaszországból hozatott kerámiából készült az alkotás, amely most a legméltóbb helyre került.

Az avatás után az önkormányzat a Radnóti emlékműnél ünnepi műsorral emlékezett meg a költőről.