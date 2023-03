Nemrégiben számoltunk be arról, hogy április 3-án kinyit a Kapuvári Tanuszoda. Hámori György polgármester a kisalfold.hu-nak még egy jó hírről is beszámolt: a kapuvári strand- és termálfürdő három medencéje - pancsoló, tanmedence, "nagymedence" - várja a nyári szünet kezdetekor a vendégeket. Két termálvizes medence a felújítás után szintén használható lesz, valamint kialakítanak egy melegvizes élménymedencét is - tudtuk meg a polgármestertől.

Már gőzerővel végzik a kapuvári strandon a melegvizes medencék felújítását is