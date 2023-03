Több mint négy évtizedet töltött Horváthné dr. Sütő Teréz Sopron és vonzáskörzete szociális és egészségügyi ellátásának szervezésében és irányításában mint szociális és egészségügyi osztályvezető.

– Mi terelte arra az útra, hogy a mai napig fáradhatatlanul dolgozzon az idősek megsegítésén?

– Pályafutásomat a Soproni Járási Tanács Egészségügyi Osztályán kezdtem, melynek feladatkörébe tartozott a nagylózsi és csáfordjánosfai idős­otthon, valamint 41 község egészségügyi és szociális alapellátása. Pályafutásom kezdetén a járásban öt év alatt tíz idősek klubja jött létre, valamint a nagylózsi szociális otthonban száz férőhelyes bővítés, új konyha, mosoda létesült. Sikerült a csáfordjánosfai idősotthont is korszerűsíteni – emlékezett vissza

Horváthné dr. Sütő Teréz, akit az országban elsőként neveztek ki egészségügyi és szociális osztály vezetőjének jogi diplomával.

Vallja, az ágazat irányításához jogi és államigazgatási ismeretekre van elsősorban szükség.

– Pályafutása során milyen segítséget nyújtott a soproni időseknek, rászorulóknak?

– A rendszerváltás után is megmaradtam vezetőnek, amikor az új testület lehetővé tette a kórházunk rekonstrukciójának elindulását és a Balfi úti idősek otthona bővítését, illetve az akkor 130 éves épület teljes felújítását. A húszágyas szobákból négyeseket alakítottunk ki, ezzel is emelve az idősek komfortérzetét. Elsőként Sopronban hoztunk létre emelt szintű idősotthont a Lőverekben. Sokan segítettek abban, hogy a sopronbánfalvi kolostor mostoha körülményei­ből a korszerű ágfalvi laktanyaépületbe költöztethessük a pszichiátriai betegek otthonát. Sikeres pályázatok sorozatából sikerült megalapítani a ma Foreno néven ismert szociális foglalkoztatót, ami a csökkent munkaképességű egyéneknek biztosít foglalkoztatást. Aktív éveim során megvalósult a Szarvkői úti bölcsőde, a családok és gyermekek átmeneti otthona. Kialakítottuk az idősek, fogyatékosok és pszichiátriai betegek nappali klubját. Segítettem a soproni hajléktalan­otthon létesítésében, és számos olyan rendelet megalkotásában, amelyek a rászoruló lakosok megsegítését szolgálják – tette hozzá Horváthné dr. Sütő Teréz, aki nyugdíjba vonulása után szakértőként még hét évig tevékenykedett a szociális és egészségügyi terület szak­minisztériumában. Jelenleg az Idősek Európai Háza Alapítvány civil szervezet elnöke.

– Az intézmények fejlesztése mellett melyik az a terület, ahol eredményesen tevékenykedett?

– Az utóbbi 20 évben a demens betegek és hozzátartozóik segítésén munkálkodom. 2022-ben harmadik alkalommal szerveztem meg Sopronban a 65 év felettiek demencia­szűrését, 400 fő bevonásával, melynek tapasztalatait felhasználva részt vehettem a Nemzeti Demencia Stratégia kidolgozásában. A demencia­szűréshez szorosan kapcsolódik a 23. Idősügyi Konferencia, ami a „Méltósággal megélt idős­kor esélyei a demenciában szenvedők számára is” címet kapta. Az idei konferenciát a Soproni Egyetemmel és a Magyar Gerontológiai és Geriátriai Társasággal közösen szerveztünk meg. Itt ismertettük a tavalyi felmérések eredményeit. A demencia elleni küzdelemhez tartozik az is, hogy hét évvel ezelőtt a közreműködésemmel megalapítottuk a soproni Alzheimer Cafét, ami nagy népszerűségnek örvend. Azóta már a határon túli magyarlakta településeken is népszerűsítjük. Az Alzheimer Caféhoz kapcsolódik a Gyalogló Idősklub és a Senior Tánc, amelyek az időskori megbetegedések megelőzésében nyújtanak segítséget. Rendszeres előadó vagyok hazai és nemzetközi szakmai konferenciákon is.

– A soproni önkormányzat tavaly a hűség napján Humanitás díjat adományozott önnek a kiemelkedő pályafutása elismeréseként.

– Aktív éveim során számos minisztériumi és állami elismerésben, díjban volt részem, azonban ez idáig Sopron városától nem kaptam hasonlót. Ugyan a munkásságom során sosem az elismerésekért dolgoztam, csak tettem, amivel jobbá tehetem az emberek életét, mindezek ellenére örömmel fogadtam, hogy hatvan év után elismerte a tevékenységeimet az a város, ahol a mai napig aktívan tevékenykedek.

– Miként tekint a jövőbe?

– Sokat kell még dolgoznom, hogy az időskor ne az élet vége, hanem koronája legyen – zárta a gondolatait.

Horváthné dr. Sütő Teréz gyermekkori élményei a Mátyás király utcai általános iskolához, majd a József Attila Leánygimnáziumhoz fűződnek. A továbbtanulás nappali szakon nem vált lehetővé számára családi okok miatt, így levelező tagozaton szerzett jogi diplomát. Pályafutását a Soproni Járási Tanács Egészségügyi Osztályán kezdte, ahol számos hatáskör az irányítása alá tartozott, mint például a nagylózsi és a csáfordjánosfai idősotthon.





Névjegy