- Vármegyénkben élők adják a térség értékét. A Kisalföld, mint Győr-Moson-Sopron napilapja, fennállása óta fontos feladatának érzi, hogy támogassa, segítse és elismerje azokat az embereket, akik munkájukkal, hivatásukkal, lelkesedésükkel, elkötelezettségükkel, karitatív vagy közösségépítő erejükkel az átlagnál többet tesznek azért, hogy szebbé, jobbá tegyék szűkebb vagy tágabb környezetüket - fejtette ki beszédében Varga Ottó főszerkesztő.

- Megbecsülésünk egyik jelzése, hogy közülük választjuk ki évek óta a Hét embere interjúsorozatunk riportalanyait, egyrészt azért, hogy bemutassuk őket olvasóinknak, másrészt azért, hogy példát vegyünk róluk, és mi is tegyünk többet saját területünkön annak érdekében, hogy közösségünk, településünk, megyénk minél szebb, jobb, élhetőbb legyen. 2022-ben is ötvenhéten át ötven ilyen példaértékű embert mutattunk be. Közülük választottuk ki és választották ki olvasóink azokat, akik a legtöbbet tettek a tavalyi esztendőben a közösségért, a régióért - tette hozzá, majd kiemelte, hogy jobb helyre nem is kerülhettek volna a díjak.

A soproni régióból Taschner Tamás, turisztikai és kulturális szakember vette át az elismerést. - Azt a túrát szeretem, ahol az emberek tudnak nevetni, szórakozni és meghatódni egyaránt. Szerintem ez a receptje a túráimnak - fogalmazott a soproni idegenvezető.

A győri régióból Szabó Krisztián, tanítót díjazták az Év embere kitüntetéssel. Tavaly zöldség-gyümölcs hőse elismerést is odaítélte neki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A legtöbben csak „Tanító bácsi fakanállal” néven ismerik. - Oktató-nevelő munkámban minden lehetséges módon próbálom beépíteni az egészséges életmódot, különös figyelmet fordítva a zöldség- és gyümölcsfogyasztás fontosságára. Emellett iskolakertet gondozunk, sütünk, főzünk, hagyományos ételeket ismerünk meg és kóstolunk együtt a diákokkal, amiről egy receptkönyvet is készítettünk - mondta Szabó Krisztián.

A rábaközi régióból Kiss Miklósnak ítéltük oda az Év Embere díjat, aki 2018-ban alapította a kónyi hagyományőrző és kulturális egyesületet. - Őseink nyomában járva szeretnénk újra felemelni a kónyi verbunkot - emelte ki a hejlegény, a táncegyüttes vezetője, ami komoly, felelősségteljes megbízatás, hiszen kiáltására váltanak ritmust, verik meg a csizmaszárat a táncosok.

A mosonmagyaróvári régióból Horváth Imrét díjaztuk az Év Embere címmel, aki először alapítványunkon keresztül, a Jóakarat Hídjá kért segítséget a Kisalföldtől. Ma már ő segít másoknak - Rákos megbetegedésem miatt néhány évvel ezelőtt 17 kemoterápián estem át a gyógyulás érdekében. 2017-től ünneplem a második születésnapom, akkor kezdtem el jótékonysági horgászversenyeket szervezni azoknak, akik segítettek és mellettem álltak - árulta el Horváth Imre, aki támogatóival azóta már több mint négy és fél millió forinttal segítette a rákos betegeket.

A 2022-es Év Embere közönségdíjasa Süli Sándorné, aki 81 évesen még mindig dolgozik orvos -asszisztensként Halásziban. Mint mondja munkájában nincs hétköznap, hétvége vagy szabadnap. A fél falu tajszámát és kórlapját fejből tudja.

Az online közönségszavazáson kiemelten sok szavazatot kapott Varga Patrik, a Konyhafőnök tavalyi győztese, így elismerő oklevelet vehetett át. - Szenvedélyem a főzés, de egyelőre nem tervezek a szakmában dolgozni. Gasztronómiai tudásomat és fortélyaimat egyik jóbarátommal, videós csatornánkon osztjuk meg az ételszerető közönséggel - fogalmazott.