Barack, vattacukor, energiaital, citromos pite: a weboldalak számtalan ízben kínálják az Elf Barokat. A sokszínűség mellett azonban valószínűleg az ár vonzza leginkább a fogyasztókat. A legtöbb termék 800 és 1500 slukkra elegendő, ami 4, illetve 8 doboz cigarettának felel meg, ám árban jóval alatta vannak a dohánybolti termékeknek. De így is nagy árat fizethetnek a használók, ugyanis a többnyire külföldről behozott termékek beltartalma ismeretlen és bevizsgálatlan. Könnyen függőséget, sőt, akár nikotinmérgezést is okozhatnak, hiszen a rúdban nem csak egy szálnak megfelelő hatóanyag található.

A diákok egymás között terjesztik

– Sokkal olcsóbb, mint a cigi, és az íze is jobb – érvelt egy fiatal, aki az egyik győri szórakozóhely előtt használt egy ilyen terméket. Barátja hozzátette, mivel nem lesz tőle füstszagú a keze és a ruhája, így otthon sem jönnek rá a dologra.

Az egyik népszerű közösségi oldalon is hamar elszaporodtak a hirdetések, amire a Győr-Moson-Sopron vármegyei adóellenőrök azonnal reagáltak. A gyors haszonszerzés reményében ugyanis egyre többen kínálták az új típusú, illegális jövedéki termékeket.

– A hirdetők többsége is a 16–22 év közötti korosztályból került ki, ahogy a vevők nagy része is fiatalkorú – mondta el Bakodiné Iklódi Zsuzsanna, a NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatósága szakértője. – A tapasztalatok szerint az eladók nemcsak megkerülték az adófizetést, hanem a jövedéki szabályokat is megsértették. Magyarországon a dohánytermékek engedély nélküli, üzletszerű értékesítéséért a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága akár többmilliós bírsággal sújthatja az eladót. A diákok viszont, nem érezve az ezzel járó veszélyeket, gyakran egymás között is terjesztik az Elf Barokat.

Bakodiné Iklódi Zsuzsanna elmondta, tavaly 26 Elf Bar-árust ellenőriztek a Győr-Moson-Sopron vármegyei revizorok és 2300 illegális e-cigarettát foglaltak le, melyek becsült piaci értéke meghaladja a 12 millió forintot.

Figyelik a hirdetéseket

Győrben is több ellenőrzést végeztek internetes hirdetések alapján. Egy 17 éves fiú az átvételre megbeszélt parkolóban autója csomagtartójából válogatta össze a 75 ezer forintért rendelt, 18 különböző ízesítésű e-cigarettát. Mivel kiskorú volt, az ellenőrzést a törvényes képviselője, édesanyja jelenlétében kezdték meg a revizorok. Egy másik eladótól 270 eldobható e-cigarettát foglaltak le, értékük meghaladta az egymillió forintot. Egy újabb esetben százezerért rendeltek az ellenőrök egy 16 éves fiútól elektronikus cigit. Az átadás a győri buszpályaudvaron volt, azonban mikor a fiatalok tudomást szereztek az ellenőrzésről, elszaladtak a pénzzel. A NAV munkatársai a lakóhelyén keresték fel az azonosított eladót. Édesanyja megdöbbenve hívta elő fiát, aki már az elvitt pénzzel együtt érkezett.

A szülőknek is érdemes tehát odafigyelni az illegális e-cigarettákra, mivel azok a gyümölcsös ízesítés, illat miatt ugyan ártalmatlannak tűnhetnek, de nikotintartalmuk révén károsítják az egészséget és függőséget okozhatnak.

A megnövekedett ellenőrzési kockázat miatt az utóbbi hónapokban jellemzően eltűntek a hirdetések a közösségi oldalakról. Mivel az Elf Bar és a hasonló ízesített e-cigaretták árusítása nemcsak adózási, hanem egészségügyi szempontból is kockázatos, az ellenőrök idén is fokozottan figyelik a hirdetéseket.