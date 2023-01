– Az elmúlt hat év fantasztikus fejlődést hozott Sopronhorpácsra. Sikerült felújítanunk szinte az összes intézményünket, de járdák és utak is meg­újultak. Az még kérdéses, hogy az elkövetkezendő pár év mennyire lesz szűkös és mire lesz lehetőségünk, de továbbra is keressük majd a megoldásokat – vágott bele Talabér Jenő, Sopronhorpács polgármestere, aki kifejtette, milyen fejlesztések valósultak meg az elmúlt egy esztendőben.

Megkezdte működését az új bölcsőde, ami 80 millió forintos kormányzati támogatással jött létre. A hiánypótló intézmény nyolc kisgyermek befogadására alkalmas. – Az óvoda felújítását két szakaszra bontottuk. Az első ütemben a Magyar Falu Program keretében 55 millió forintos támogatást nyertünk el. Ebből az épület azon részét újítottuk fel teljeskörűen, ahol a csoportszobák találhatóak. December végén meg is kaptunk minden engedélyt, így vissza is költözhetnek a gyerekek, akiket a munkálatok alatt a kultúrházban helyeztünk el. Jó hír, hogy megjött a támogatói okirat a TOP Plusz pályázatunkról, mely szerint a második ütem kivitelezéséhez további 60 millió forintos állami támogatást kapunk – mondta el a polgármester. Hozzátette, az óvoda felújításának második szakaszában a kiegészítő helyiségek, a tálalókonyhák, a dolgozók mellékhelyiségei, a sószoba és a raktár újul meg, de a nyílászárók cseréjét és a szigetelést is elvégzik.

– Az intézményeinket próbáltuk 2022-ben úgy fejleszteni, akár saját költségen, hogy az energetikailag gazdaságos legyen. Az óvodára támogatásból, a kultúrházra pedig saját forrásból szereltettünk fel napelemeket. Utóbbi intézmény esetében még nem kaptuk meg a szolgáltatótól a kapcsolódási engedélyt. A többi intézményünket már a korábbi években felszereltük napelemekkel – fejtette ki Talabér Jenő, s elmondta még, idén szeretnék felújítani a kultúrházat is.

A polgármester beszámolt arról is, hogy a Magyar Falu Program támogatásával megújult egy járda a lédeci településrészen, illetve elindították a falugondnoki szolgálatot.