A rendezvény nevében nem véletlenül szerepel az öregdiák kifejezés, hiszen minden évben visszalátogat az alma materbe számos korábban itt végzett hallgató. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a gólyabál – a Gólyahét és az egyetemi napok mellett – fix találkozási pont az alumniközösség számára.

„Régóta az egyetem padjait koptatom, egy éve már a katedra másik oldalán is, így idejét láttam, hogy én is részt vegyek a gólyabálon. Mikor, ha nem most?” – tette fel a kérdést Kovács Márió végzett gépészmérnök mesterszakos hallgató, aki jelenleg a Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolája PhD-hallgatója. „Sok régi ismerőssel futottam össze, nagyon jó volt hosszú idő után újra találkozni és feleleveníteni a régi emlékeket. Másrészt úgy érzem, ez a rendezvény nekünk szól: nekem is, a gólyáknak is, mert mindannyian széchenyisek vagyunk. Otthon érzem magam itt” – fogalmazott a doktoranduszhallgató.

Úgy látszik tehát, hogy a kulturált szórakozásra óriási igény mutatkozik a fiatalok részéről. Kit a közösség, kit a nosztalgia, kit a hangulat hozott el a Győr Városi-Egyetemi Csarnokba erre az estére, de egy biztos: emlékezetes volt. Tanúskodjon erről alábbi galériánk, amelyben megörökítettük a legjobb pillanatokat.