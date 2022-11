– A három nagyobb lányom apjára nem számíthatok anyagilag, nem is keresi a gyermekeket. A három kicsi édesapja részéről is csak minimális támogatást kaptunk. Magam igyekszem sokat dolgozni, munkahelyemen konyhalányként. Szerencsére az időbeosztásom igazodik a gyermekek programjához, így tudom őket vinni és hozni az intézményekbe. Igyekszem szombaton is munkát vállalni, ekkor a szomszédasszony segítségére számíthatok – avatott be az édesanya.

Nikolett jelenleg fogászati kezelésekre jár, mivel szájsebészeti gondok merültek fel. Több szakemberhez is elment, a legalacsonyabb ajánlat is több százezer forint volt. Ezt egy összegben nem tudta volna kifizetni. Ebben állt melléjük a Jóakarat Hídja, és olvasóink jóvoltából kétszázezer forinttal segítettük az anyukát.

Az édesanya hálásan köszönte meg a segítséget, ami nélkül nehezen boldogult volna.