Dolgunk az objektív és szubjektív közbiztonság megerősítése, a rend fenntartása.

Bármivel hívhatnak bennünket a 06-20/5858-888-as számon, az anonimitás biztosítása mellett – mondja Győr András, a járőrszolgálati osztály vezetője.

Sokan nem tudják, de az utcazenélés is engedélyköteles

A városrendészet közterület-felügyeleti feladatokat lát el bevetési és járőrszolgálati osztályával, illetve négyfős szelektív kommandóval, akik az illegális hulladéklerakásokkal kapcsolatban intézkednek. – Szabálysértés esetén igazoltathatunk. Míg a rendőrök bejelentés alapján is eljárhatnak, nálunk kulcs az észlelés. Ha kapunk egy jelzést tilosban parkolásról, de a kiérkező kolléga nem tapasztal szabálysértést, nem tudunk eljárni – folytatta Győr András, a járőrszolgálati osztály vezetője.

A városrendészet munkatársai felszerelésének részét képezi minden olyan kényszerítő eszköz, mint a rendőrnek, kivéve a lőfegyvert. Testkamerával is rendelkeznek, hivatalos személynek minősülnek. Egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető az intézkedésük akadályozása.

Elhagyott autók

Több száz elhagyott autó áll Győrben. A közterületekről való elszállításukat a rendészet végzi. – Ha feltételezzük egy ilyen járműről, hogy üzemképtelen, ellen- őrizzük a rendszerben, nincs-e körözés alatt, van-e műszakija. Felszólító cetlit hagyunk a szélvédőn, a tulajnak 30 napja van elszállítani, különben megtesszük mi. Száznyolcvan napig kell tárolnunk, azután megsemmisíthető az autó. Nagyjából hetven férőhellyel rendelkezünk két telephelyen, de további százról tárgyalunk. Ezzel is értékes parkolóhelyeket nyerünk.

Győr András, a járőrszolgálati osztály vezetője. Fotó: H. G.

Fotós: Huszár Gábor

Tilosban parkolók

Adventhez közeledve megszaporodnak a parkolási problémák. – Akkor is képesek egyesek tilosban állni, amikor még bőven vannak helyek a parkolóházakban. Ha száz métert kéne sétálni, akkor már inkább parkolnak szabálytalanul. Nem fair azokkal szemben, akik szabálykövetőek. Bizonyos szabályszegésekre zéró toleranciát hirdettek. – A mozgássérült-parkolóhely elfoglalása ötvenezer forintos büntetési tétel. Vagy ha járdán parkolás esetén nem marad hely a babakocsiknak vagy a kerekesszékeseknek. Szoktak hivatkozni arra, hogy a felfestés lekopott, de mindig a tábla a meghatározó, a felfestés csak opcionális.

Adventi forgatag

Nem kevés az ünnepekhez közeledve a rendészek dolga: a több ember több szemetelést, illegális árusokat is jelent. – Adventben a közterületi alkoholfogyasztás bizonyos mértékben és helyeken megengedett. De garázda cselekmény esetén elkezdjük az intézkedést, amit a rendőr kolléga átvesz. Sokan nem tudják, hogy az utcazenélés is engedélyköteles. Ezenkívül hideg időszakban az együttműködésünk megerősödik a hajléktalanokat segítő szolgálatokkal. Törekszünk arra, hogy senkit ne hagyjunk az utcán, és úgy tapasztalom, hogy el is fogadják a segítséget. Az emberélet mindig az első.