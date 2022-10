Folyamatban lévő fejlesztésekről, illetve a faluját érintő további tervekről számolt be a Kisalföldnek Visy László, Rábapordány polgármestere. Kiemelte a helyi templom rekonstrukcióját, a községháza felújítását, a temető tervezett fejlesztését. A beruházásokat pályázati támogatásokból finanszírozzák, jórészt a Magyar Falu Program keretében.

– A templom felújítására a rábapordányi egyházközség nyert támogatást, két pályázat is sikeres volt, így összesen harmincmillió forintot fordíthatunk az épületre. Megvalósul a homlokzat részleges felújítása, elvégezték a fal szigetelését, és belül is dolgoztak a szakemberek – tájékoztatott. – Elkezdődött az egészségház teljes belső átépítése is, amit a tervek szerint december végére befejezünk. Megújul az elektromos hálózat, a „vizes” rendszer, korszerűsítjük a fűtést, cseréljük a burkolatokat, nyílászárókat. A Belügyminisztérium pályázatán kaptunk a beruházáshoz negyvenmillió forintot. Az építkezés alatt a védőnői szolgálatot a mozi épületében találják meg azt érintettek. Kialakítunk egy fogorvosi rendelőt is.

A polgármester elmondta: a községháza épületére, amelyben az önkormányzati hivatal működik, több körben nyertek összesen 130 millió forintot.

– Teljes felújításon esik át a hivatal, a tető- és a nyílászárók cseréjétől a külső szigetelésen át a homlokzat színezéséig. Természetesen belül is megtörténnek a szükséges beavatkozások és új bútorzatot, berendezést is vásárolunk. A határidő tavasz, de szeretnénk ennél korábban visszaköltözni. Attól függ, hogy a munkálatok hogyan haladnak – jegyezte meg Visy László.

Sorra kerül rövidesen a rábapordányi játszótér is. Új játékokat szerez be az önkormányzat, összesen hatmillió forintot fordítanak a létesítményre. Készülnek a Szabadság utca burkolatának építésére, amire a Magyar Falu Programban nyertek támogatást. Lesznek olyan beruházások is a községben, amelyekre már a forrás rendelkezésre áll, de a kivitelezés jövőre indul. Ilyen az óvoda kerítésének felújítása, járdaépítés a Béke utcában és a temető fejlesztése. A sírkertben a ravatalozót bővítik vizesblokkal, illetve a tetőt teszik rendbe.