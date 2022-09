Ma a reggeli óráktól melegek a radiátorok a Győr-Szol szolgáltatási területén. Kicsit hamarabb, mint a korábbi években. A társaság közölte azt is, hogy az elmúlt napokban már több gyermek- és idősgondozó intézményben, illetve a közös képviselők kezdeményezésére néhány társasházban is fűteni kezdtek.

– Tekintettel a hűvös időjárásra, a meteorológiai előrejelzésre, amely a következő napokban is borús, csapadékos időt prognosztizál, és a lakások hőtartalékainak csökkenésére, Győrben a közel 25 ezer háztartásban és távhőhálózathoz tartozó intézményben a felhasználók külön kérése nélkül is fűteni kezdtünk – tájékoztatta lapunkat Ozsvárt Tamás, a cég kommunikációs csoportvezetője. Idén kissé korábban, mint az elmúlt években: tavaly október 7-én melegedtek fel először Győrben a radiátorok, 2020-ban október 1-jén, 2019-ben október 4-én.

Múlt héten kezdődött el a távhőszolgáltatás Mosonmagyaróváron. Kosár Tibor, a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. ügyvezetője tudatta: 3500 mosonmagyaróvári lakásban és több intézményben biztosítanak meleget. Amint arról többször beszámoltunk, geotermális erőmű is rásegít majd a rendszer működésére. Ebben a helyi önkormányzat az EU-Fire Csoporttal működik együtt. A több milliárd forintos beruházás csúszása után most javában zajlanak a kivitelezési munkák. Várhatóan év végén azonban már a geotermális hő is hozzájárulhat az érintett háztartások kifűtéséhez.

Sopronban mintegy 6600 ügyfelet szolgál ki a Sopron Holding távhődivíziója. Ahol a társasház kérte a fűtés beindítását, megkezdődött a szolgáltatás. A soproni kórházban és a bölcsődékben, óvodákban is fűtenek már. A Kapuvári Hőszolgáltató Kft. ügyvezetője, Pászli Tibor lapunknak a következőt nyilatkozta: – A város nagy részén már kedden elkezdtünk fűteni, a rendszer mind a négy kazánháznál szerda reggelre áll be. Sokan kérték már, az évszaknak megfelelően igyekszünk kiszolgálni a lakosságot – fogalmazott. Közel 300 lakás érintett a városban. Csornán a kórházban, a bölcsődében és az óvodában a Csornahő Kft. elindította már a szolgáltatást. A lakóházakban szakaszosan fűtenek, általában a délutáni és esti órákban. Szántó Lajos ügyvezetőtől megtudtuk: cégük készen áll a teljes üzemre, amint az időjárás azt indokolttá teszi, elindítják a folyamatos fűtést.