– A város integrált településfejlesztési stratégiáját 2016-ban fogadtuk el, amely több évtizedre határozza meg Jánossomorja fejlesztési irányelveit. Minden önkormányzati ciklus elején összeállítjuk az öt évre szóló gazdasági programot. A kiadási és bevételi főösszeg idén közel 2,4 milliárd forint. A fejlesztések és beruházások terén továbbra is koncentrálunk az az út- és járdaépítésekre, felújításokra. A célzott kormánytámogatást is elnyerve 118,5 millió forintot biztosan fordíthatunk idén az útjainkra, de további pályázati támogatásokat is remélünk – kezdte beszámolóját Lőrincz György polgármester, majd folytatta:

– A járdafelújításokra 45 millió forintot különítettünk el, ami 15 millióval több mint, ami tavaly volt. Ezzel megvalósulhat a Szabadság utca páratlan oldali járdájának teljes rekonstrukciója, a Vadász vendéglőtől egészen az Óvoda utca sarkáig. Természetesen folytatjuk a fásítási, parkosítási és játszótér-fejlesztési programunkat is, hiszen mindegyik nagyon fontos egy egészségesebb, fiatalosabb Jánossomorja érdekében. A közelmúltban több pályázatot is benyújtottunk a TOP Plusz forrásokra, ezek sikerében is reménykedünk, és várjuk a termelői piac fejlesztését biztosító pályázatunk pozitív döntését is.

A helyi iparűzési adóra az előző évinél 50 millióval többet, azaz 800 millió forintot tervezett a városvezetés, de ez akár még több is lehet. A testületi ülésen a város minden dolgozójának béremelést szavaztak meg, ami 70 millió többletkiadást jelent, de ezzel várhatóan a központi minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó bérfeszültség is kezelhető.

– Jánossomorja évek óta kiemelten támogatja a helyi civil szervezeteket, lakosságarányosan az egyik legtöbb forrást juttatjuk megyei szinten is. Idén megemelhettük a forrásokat, a tavalyi 23-ról 26 millióra, amire március 21-ig nyújthatók be a pályázatok. Tesszük ezt azért is, hogy a pandémia után minél gyorsabban kapjon új lendületet a civil élet – hívta fel rá a figyelmet a polgármester.