Nagyszabású ünnepséggel avatta fel pénteken mosonmagyaróvári autóbuszgyárának III. ütemét a Kravtex-Kühne Csoport. Az új, 4.000 négyzetméteres építménnyel több mint 20 ezer négyzetméteresre bővült a Kühne gépgyárban működő gyártócsarnok.

Krankovics István, a Kravtex-Kühne csoport igazgatóságának elnöke két, jövőbe mutató fontos bejelentést tett az ünnepi pillanatokban. A tervek szerint 2023-tól elektromos motorral is gyártani fogják mind a szóló, mind a csuklós Credobusokat. 2024-től pedig hidrogén hajtású busszal is piacra kíván lépni a győri és mosonmagyaróvári vállalatcsoport.

Ezer busz vázszerkezete készülhet a Kühnében

A pénteken átadott beruházással olyan hazai tulajdonú autóbuszgyártó kapacitás jött létre, amely akár a teljes magyar piac ellátását is lehetővé tenné. A csarnok berendezését és a gyártóeszközök telepítését követően 2023-tól - többműszakos munkarendben - 1.000 autóbusz vázszerkezete is készülhet majd a Kühnében, és kerülhet Győrbe, ahol az összeszerelés zajlik. A gyárfejlesztés részeként százmilliós nagyságrendű eszközpark-fejlesztés is megvalósult, többek között három, hegesztési műveletekre optimalizált robotcella kezdte meg a működést.

Kétmilliárdos fejlesztés

A beruházás, amely visszahelyezi Magyarországot az európai buszgyártás térképére, több mint 2 milliárd forintból valósult meg. A Kravtex-Kühne Csoport eddigi legköltségesebb projektjéhez Magyarország Kormánya a Nagyvállalati Beruházási Támogatási Program keretében mintegy 470 millió forint támogatást nyújtott.

Az ünnepi rendezvényen köszöntőt mond Krankovics István, a Kravtex-Kühne csoport igazgatóságának elnöke, Süli Csaba, a cég vezérigazgatója, Varga Mihály pénzügyminiszter, Nagy István agrárminiszter, Dr. Dézsi Csaba András, Győr polgármestere és Iváncsics János, Mosonmagyaróvár alpolgármestere.

